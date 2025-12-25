ETV Bharat / state

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ବାରଣ୍ଡାରେ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଧାରଣା

ଦେବଗଡ଼ର ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ମାମଲା ଥିବାରୁ ଜଏନିଂ ଦିଆାଇନଥିବା ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

deputy collector stages protest in mayurbhanj collector office
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ବାରଣ୍ଡାରେ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଧାରଣା (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 25, 2025 at 1:23 PM IST

ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ବାରଣ୍ଡାରେ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଧାରଣା। ଜଏନିଂ ଲେଟର ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ର ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମମତାଜ୍ ମହାରଣା । ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ। ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ମାମଲା ଥିବାରୁ ଜଏନିଂ ଦିଆାଇନଥିବା ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ବାରଣ୍ଡାରେ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଧାରଣା (ETV BHARAT ODISHA)

ଦେବଗଡ଼ର ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମମତାଜ୍ ମହାରଣା ଗତ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲେ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ ନକରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ଜଏନିଂକୁ ଖାରଜ କରାଯିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ମମତାଜ୍ ମହାରଣା ନିଜ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଦ୍ଵାରରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।


ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ମମତାଜ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସାହି ତହସିଲଦାର ଥିବା ବେଳେ ବଡଧରଣର ବାଲିଘାଟ ହେରଫେର ସହିତ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ମିଶି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରି ଥିବାର ମାମଲା ଚାଲିଛି। ଏପରିକି ଏହି ମାମଲା ଜାତୀୟ ସବୁଜ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏନଜିଟି) ମଧ୍ୟ ଦାୟର ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ବ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପୂର୍ବ ମାମଲାର ତଦନ୍ତର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ସହିତ ମମତାଜ୍ ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି।

ଡେପ୍ୟୁଟି କଲେକ୍ଟର ମମତାଜ୍ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଓ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି । ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଅର୍ଡର ଆସିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ଅଛି । ଏଠାକୁ 15 ତାରିଖରେ ଜଏନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କଲେକ୍ଟର ନଥିଲେ, ଏଡିଏମଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ଦେଲି, ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ସାର୍‌ଙ୍କୁ ଦେଖାକରି ଜଏନିଂ କରିଛି ବୋଲି କହିକି ଆସିଲି । 2 ଦିନପରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସନ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଦେଖାକରି ଏଲପିସି ପାଇଁ ଚିଠି କରିବାକୁ କହିଥିଲି, ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଫାଇଲି ଆସିନି, ଡ୍ଯୁପ୍ରୋସେସରେ ହେବ । ପରେ ଆସି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲି । ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟର ଜଣେ କ୍ଲର୍କ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜଏନିଂ କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି । ଏବେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଆସି ମୋ ଜଏନିଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଠାରେ ମୋକେ ଜଏନିଂ ଦିଆଯାଉ । "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

