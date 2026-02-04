ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେବ ନିଆଳି, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ କରିଡର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ
ନିଆଳି ଅଚିହ୍ନା ପଡିଆରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ କରିଡର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
Published : February 4, 2026 at 4:57 PM IST
Asthasambhu Spiritual Corridor ନିଆଳି: ନିଆଳି ହେବ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ । ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ କରିଡର । ଏଥିପାଇଁ 24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ତେବେ ଆଜି(ବୁଧବାର) କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ଅଚିହ୍ନା ପଡିଆରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲେ ନିଆଳି ତାର ପୁନଃ ଇତିହାସ ଫେରି ପାଇବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବ ।
ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଧ୍ଯାତ୍ମିକ କରିଡର:
ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶମ୍ଭୁ, ମାଧବ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଯୋଡି ଗୋଟିଏ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଧ୍ଯାତ୍ମିକ କରିଡର କରିଛୁ । ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଅନେକ ମଠ ଅଛି ତାର ତଥ୍ୟ ଆସିଲେ ବିକାଶ କରାଯିବ । ତେବେ ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ମହାମନିଷୀ ଏଠାରେ ରହି ତପ ଓ ସାଧନା କରୁଥିଲେ । ଅନ୍ଧ କପଳେଶ୍ବର ଠାରୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଡର ଅଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ତପସ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁକ୍ତି, ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ର । ଏହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ କରିଡର କରାଯାଇଛି ।’
ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ବିକାଶ ହେବ:
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଦ୍ବାରା ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଗବେଷକ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ । ଇତିହାସରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଲୋକେ ବି ଆସିବେ, ଏହା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଆଗକୁ ଆମେ ବଢାଇବୁ । ପ୍ରାଚୀ ଖନନ ହେବ ପ୍ରାଚୀର ବିକାଶ ହେବ ଏକ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ହେବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ।’
ଆଜି ନିଆଳିସ୍ଥିତ ଅଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଡର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲି । ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସମଗ୍ର ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ପବିତ୍ର ମାଟି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା… pic.twitter.com/66I4REQnAh— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) February 4, 2026
ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଠାରେ 24 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି । ଫଳରେ ଆଧ୍ୟାମିକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀରେ ମାଧବ ବୁଡ଼, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ମାଧବାନନ୍ଦ ପୀଠ
ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ, ବଦଳିବ ୟୁନିଫର୍ମ
ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ପାର୍କ ଓ ସୁପୋଷିତ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ପାଇଁ କର୍ମଶାଳା ଉଦଘାଟିତ, କୁପୋଷଣ ଦୂରେଇବାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ AI
ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ, କଟକ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି