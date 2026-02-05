ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ କାରାଭାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା ଆରମ୍ଭ; ଭ୍ୟାନ୍‌ରେ ମିଳିବ ଏସବୁ ସୁବିଧା

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାରାଭାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଧଉଳିଠାରେ ୩ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରାଭାନ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।

କାରାଭାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା (ETV Bharat)
Published : February 5, 2026 at 9:11 AM IST

1 Min Read
Caravan Tourism Service ଭୁବନେଶ୍ବର: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାରାଭାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା । କାରାଭାନ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଧଉଳିଠାରେ ୩ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରାଭାନ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓ ଆରାମଦାୟକ ସେବା ଯୋଗାଇବ । ଗାଡ଼ିରେ ଶୌଚାଳୟ ଠାରୁ ଶୋଇବା ସହ କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହା ହୀରାକୁଦ, ଦେବ୍ରିଗଡ଼, ଶିମିଳିପାଳ, ଚିଲିକା, ଭିତରକନିକା, ସାତକୋଶିଆ, ଦେଓମାଳି ଭଳି ପର୍ଯଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

କାରାଭାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା (ETV Bharat)
କାରାଭାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା:

ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରାଭାନ୍ । ଜାନୁୟାରୀ ୨୫ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । 4 ଫେବୃଆରୀ (ବୁଧବାର)ରେ ଏହି ସେବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କାରାଭାନ୍‌ ଟୁରିଜିମ୍‌, ଯୁବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ ଦୁଃସାହସିକ ଭ୍ରମଣରେ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ବିଳାସମୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଯୋଡ଼ିବ । ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ହୋଟେଲର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରାଭାନ୍ ପୂରଣ କରିପାରିବ । ଏହି କାରାଭାନ୍‌ ଟୁରିଜିମ୍‌ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍‌ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଯୁବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଆଧାରିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଏହି କାରାଭାନ୍‌ ଯାତ୍ରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ, କାନ୍ତ, କମନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭରା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିଦେବ ।

କାରାଭାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା (ETV Bharat)
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ:

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ହୀରାକୁଦ, ଶିମିଳିପାଳ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଦେଓମାଳି, ତାଳସାରି, ପେଣ୍ଠ, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି, ଜିରାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି କାରାଭାନ୍‌ ଟୁରିଜିମ୍‌ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଭାଏବିଲିଟି ଗ୍ୟାପ୍‌ ଫଣ୍ଡିଂ (VGF) ଅଧିନରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ପେବେଲ ଟୁରସ୍‌ ସଂସ୍ଥା ସହଯୋଗରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଏହି କାରାଭାନ୍‌ ବାଲେଶ୍ବରର ତାଳସାରି ଯିବ । ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦମ୍ପତି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ପାଢୀ ଏବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

କାରାଭାନ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଧଉଳିଠାରେ ୩ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରାଭାନ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କାରାଭାନ୍‌ ଟୁରିଜିମ୍‌ ଯୁବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ ଦୁଃସାହସିକ ଭ୍ରମଣରେ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ବିଳାସମୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଯୋଡ଼ିବ । ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ହୋଟେଲର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରାଭାନ୍ ପୂରଣ କରିପାରିବ ।"

କାରାଭାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା (ETV Bharat)

