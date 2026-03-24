ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଵଂ ମହସଂଘକୁ 724 କୋଟି 39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଫେରସ୍ତ

3 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର 767ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଵଂ ମହସଂଘକୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସରକାର । ପଢନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

"ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 24, 2026 at 9:51 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର 767ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଵଂ ମହସଂଘକୁ ମୋଟ 724 କୋଟି 39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଜରିଆରେ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ବା (RF), ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଣ୍ଠି (CIF) ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି (VRF) ବାବଦରେ ୩ ହଜାର ୫୧୦ ଟି SHGକୁ ୬.୪୩ କୋଟି, ୧୮୦ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘକୁ ୫୭.୦୫ କୋଟି ଏଵଂ ୧୦୧ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ମହସଂଘାକୁ ୧ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହିସହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।



ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ମା' ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୃଦୃଢ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ବଜାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି । ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ “ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ”ରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

"ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି । ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଧ ପରିଶୋଧର ଭାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଋଣ ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣରେ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାରକୁ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତିଶତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହି ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ରାଶି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧା ସଳଖ ଯାଇଥାଏ," କହିଛନ୍ତି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।



ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମା' ମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକା ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ଜଣା ପଡ଼ିବାପରେ ସେମାନେ ପାଇବାର ଥିଲେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

