ETV Bharat / state

ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାରଣାସୀ ଗଲେ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାର ୩୦ ଯୁବକ

ଜଳ, ଜନ, ସେବା ଏହି 3 ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଥେୟ କରି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯୁବକ ମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ । ରିପୋର୍ଟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Prabhati Parida Flags Off Seva Sankalp Yatra from bhubaneswar
ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାରଣାସୀ ଗଲେ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାର ୩୦ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2026 at 8:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାରଣାସୀରୁ ବାଡ଼ନଗର ଯାତ୍ରାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଏକ ଟିମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ବାରଣାସୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 30 ଜଣ ଯୁବକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ବାରଣାସୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ । 25 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବାସରେ ଯିବେ ଯୁବକ ମାନେ । ସେମାନେ 1800 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବେ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାରଣାସୀ ଗଲେ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାର ୩୦ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)

ଜଳ, ଜନ, ସେବା ଏହି 3 ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଥେୟ କରି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯୁବକ ମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପୀଠରୁ ସୋମନାଥଙ୍କ ପୀଠ ଯାଏଁ ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ । ମୋଦିଙ୍କ ସମୟର ବିକାଶ, ଆଧୁନୀକିକରଣ, ନୀତି ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ବାବଦରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡା ।

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର

ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ 2027 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଶାସକ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା । 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ । ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ତାର ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେଉଁ ମୋଦି ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ 2014 ରେ ବିଜେପି ଦେଶରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 2024 ରେ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାକୀ ଶାସନ କଳ ହାତେଇଥିଲା ଏବେ ସେହି ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପଂଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହାତେଇବାକୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି |

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବାରେ ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଭାବେ ଏକ ମାସ ବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରୁଛି ସମଗ୍ର ଦେଶ । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ପଂଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଦଳ । ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେପି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ପଂଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହାତେଇବାକୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୁବ ଅର୍ଥାତ ଜେନ ଜି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଦଳ । ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନରେ 13 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି ବିଜେପି । ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047'ର ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା ପକ୍ଷ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ମହିଳା ଘରେ ଘରେ ଜାଳିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୀପ । ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟର 70 ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହିଳା, 6 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା କରିବେ ।

ସେହିପରି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରକ୍ତ ଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ସମସ୍ତ ଯୁବ ବର୍ଗକୁ ଏକ କରି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା । ଏହା ସହିତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଓ ଭାଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ନମୋ ସେବା ଗାଥା, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଉତ୍ସବ, ପରିବର୍ତନର କାହାଣୀ, ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା, ସେବା ଜ୍ୟୋତି ଯାତ୍ରା, ସେବା ଓ ମୋର ଯୋଗଦାନ, ସେବା ସେତୁ ଅଭିଯାନ, ରଙ୍ଗୋଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜନସେବାର ମହାକୁମ୍ଭ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସେବା ସଂକଳ୍ପର ବାର୍ତାକୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ପହଂଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ।

ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟର ତିନି ଦଳ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିବା ପରେ ନିଜର ଗ୍ରାମୀଣ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେବ । ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ପତିଆରା ଓ ଭୋଟରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ପାଇବା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ବଡ ଆୟୋଜନ; ମାସେ ବ୍ୟାପି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଘରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୀପ ଜଳିବାକୁ ଅପିଲ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶେଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ; ପାରିତ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BJP ON PANCHAYAT PREPARATION
DEPUTY CM PRABHATI PARIDA
PM MODI BIRTHDAY
ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା
SEVA SANKALP YATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.