ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜମିଲା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ: ହୋଲି ଖେଳିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଝରିଲା କବିତା
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଧୂମଧାମରେ ହୋଲି ପାଳନ ହୋଇଛି । ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣ ଏକାଠି ହୋଇ ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ହୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ।
Holi 2026 ବଲାଙ୍ଗୀର: ହୋଲି ପର୍ବରେ ଆଜି ରଙ୍ଗୀନ ହେଲା ସାରା ବଲାଙ୍ଗୀର । ରାଗ ଋଷା ଭୁଲି ଏକାଠି ପାଳୁଛନ୍ତି ହୋଲି ଓ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ହୋଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଏ ଅବସରରେ କବିରୁ କଲମରୁ ମଧ୍ୟ ଝରିଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୀନ କବିତା । ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ନିଜ ଘରେ କର୍ମୀ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପାଳିଲେ ହୋଲି । ଦେଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ।
ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ହୋଲି ପାଳନ...
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଲିର ଖୁବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗଳିକନ୍ଦି ସବୁଠି ରଙ୍ଗର ଆସର । ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏକାଠି ପାଳୁଛନ୍ତି ହୋଲି । ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ବୋଳିବା ସହ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଏଥର ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ଓ ଫଗୁ ରଙ୍ଗର ଏଠି ବହୁଳ ବ୍ୟବାହାର ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଲିର ଖୁବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ତାଳେ ତାଳେ ଲୋକେ ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ଅବସରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ହୋଲିର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି କବି କଲମରୁ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ କବିତା ବାହାରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଗତରେ ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଓ ତାହାର ମହତ୍ତ୍ବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ।
ଏକତାର ପର୍ବ ହୋଲି...
ତେବେ କ୍ଲବପଡା ନିବାସୀ ଯଶବନ୍ତୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳି ମିଶି ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ । ଏଥର କେବଳ ଫଗୁରେ ଆମେ ହୋଲି ମାନୁଛୁ । ନାଚ ଗୀତରେ ସମସ୍ତେ ମସଗୁଲ ହୋଇଛୁ । ଏହା ଏକତାର ପର୍ବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଆଜି ହୋଲି ପାଳନ କରୁଛୁ ।’
ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସିନ୍ଦା ପିଙ୍କି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁ ମହିଳା ଝିଅ ଛୁଆ ମିଶିକି ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ । ସବୁ ରାଗ ରୁଷା ଭୁଲି ଏହି ଏକତା ମୈତ୍ରୀ ପର୍ବରେ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ ।’
କବି ଲେଖନୀରୁ ଝରିଲା କବିତା...
ସେପଟେ ଏହି ଅବସରରେ କବି ସୁଶାନ୍ତ ବାଗ ମଧ୍ୟ ଚୁପ ବସି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ କଲମରୁ ମଧ୍ୟ ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଝରି ପଡିଛି । ଫଗୁଣ ରଙ୍ଗରେ କେମିତି ସାରା ଜଗତ ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
ହୋଲି ଖେଳିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆବାସରେ କର୍ମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହ ଶାନ୍ତି ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ହୋଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ:
କଂଗ୍ରେସ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ରାଜା ପରିବାର କଳିକେଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘର ସବୁ ଖାଁ ଖାଁ ଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ନିଜ ପାଟଣାଗଡ ସ୍ଥିତ ଆବାସ ରେ କର୍ମୀ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଧୁମ୍ ଧାମରେ ହୋଲି ପାଲନ କରିଛନ୍ତି । ହୋଲିର ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ଵ ସେ ବୁଝାଇବା ସହ ଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଗେରୁଆମୟ ହୋଇଛି ।
ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ...
ତେବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହୋଲିକା ଦହନରେ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ନିଜ ପୁଅର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ରାକ୍ଷସ ହୋଲିକା ନିଜ କୋଳରେ ନେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଅକ୍ଷୟ ସେଠୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ । ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିବା ହୋଲିକା ଏଥିରେ ଦହନ ହୋଇଥିଲେ । ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା । ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଜିତି ଥିଲା ସେହି ଦିନଠୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଲୋକ ହୋଲିକା ଦହନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ହୋଲି କେବଳ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ ଆମ ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ।
