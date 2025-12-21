ଝାରସୁଗୁଡା ଗସ୍ତରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରିଡ୍
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଵ୍ୟାନରରେ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଫଟୋ ନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ
Published : December 21, 2025 at 10:22 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 10:52 PM IST
ଝାରସୁଗୁଡା: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଆଜି (ରବିବାର) ଝାରସୁଗୁଡା ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗତ କରୁଣାକର ସିଂହ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ । ପରିଶେଷରେ ପୋଖରାଶାଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ ଟି.ପି.ଡବ୍ଲୁ.ଓ.ଡ଼ି.ଏଲ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍ର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା:
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ କୁଲାବିରା ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । କୋଲାବିରା ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସି ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ କୋଲାବିରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଗତ କରୁଣାକର ସିଂହ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ କରୁଣାକର ସିଂହ ନାୟକ ପାର୍କରୁ କୋଲାବିରା ଶନି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । କୋଲାବିରା ଶନି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଜନଶୁଣାଣି ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ସଭା । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଥିଲେ । ଶେଷରେ ପୋଖରାଶାଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ ଟି.ପି.ଡବ୍ଲୁ.ଓ.ଡ଼ି.ଏଲର ଏକ ଡିଜିଟାଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍ର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଗ୍ରିଡ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟର ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ସାଂସଦ:
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମଞ୍ଚର ଵ୍ୟାନରରେ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଫଟୋ ନଥିବାରୁ ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ବିରକ୍ତିଭାବ ସହ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମଞ୍ଚରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ସଭା ପରିଚାଳନା ବିବରଣୀରେ ବି ସାଂସଦଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ନ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଥିଲେ । ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ।
ମିଲରଙ୍କ ବହମାସି ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ:
ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ମିଲର୍ ମାନଙ୍କ ମନମାନି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ଧାନ କିଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି କୌଣସି ମିଲର ସରକାରୀ ନିୟମ ନ ମାନିବେ ତାଙ୍କର ତାଲିକା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ମିଲର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ କରିବୁ । ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମିଲର ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପଛେ କିଛି ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।"
"ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଧାନ ଉଠାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ । ଏହା କରିବା ପାଇଁ କିଛିଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମିଲର କିମ୍ବା କୌଣସିନେତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ବ୍ଲକମେଲ ଚାଲିବ ନାହିଁ ।" ଏପରି କହି ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ।
ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରିଡ ଲୋକାର୍ପଣ:
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ ନେଇ ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କୋଲାବିରା ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ଉଭୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଗ୍ରିଡର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରିଡ ହୋଇଥିବାରୁ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଜାରି ରହିବ ।"
ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା କୋଲାବିରା ବ୍ଲକ ଶନିମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ କୃଷକ ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି (ରବିବାର) ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଓ ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା