‘ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଡର ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ’: ନବୀନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ କନକ
ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଡର ଶିଳ୍ପ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି ସିଂହଦେଓ । ଏଥିସହ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି
କଟକ: ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ବିରଳ ଖଣିଜ (Rare Earth Minerals)ର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ‘ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର’ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି(ସୋମବାର) କଟକ ସ୍ଥିତ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଧାମରା ଠାରୁ ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଡର ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ ।’ ଅନ୍ୟପଟେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ?
- ଇଲମେନାଇଟ୍
- ଜିରକନ୍
- ଲିଗନାଇଟ୍
କେଉଁଠି ରହିଛି ଏସବୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ?
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ‘ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଇଲମେନାଇଟ୍ (Ilmenite), ଜିରକନ୍ (Zircon) ଓ ଲିଗନାଇଟ୍ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବିରଳ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ମାତ୍ର ୧.୫ ମିଟର ଗଭୀରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଏହାର ଉତ୍ତୋଳନକୁ ସହଜ କରିବ । ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ପ୍ରାୟ ୩୫ କିଲୋମିଟର ସ୍ଥଳ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟାପି ରହିଛି ।’
କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ?
ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯଥା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍, ମୋବାଇଲ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣରେ ଏହି ‘ରେୟାର ଆର୍ଥ’ ଖଣିଜର ବହୁଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଙ୍ଗାପୁର ସହ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଏହି କରିଡର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ କଞ୍ଚାମାଲ ସିଧାସଳଖ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି ।
ନବୀନଙ୍କୁ କଡା ଜବାବ ଦେଲେ କେଭି:
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି ସିଂହଦେଓ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ ବଜେଟ ୨୦୨୬କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପରେ ଆଜି(ସୋମବାର) ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ଦାୟୀ । ଏବେ ସିନା ବିରୋଧୀ ଦଳ । ପୂର୍ବରୁ ତ ଶାସକ ଦଳ ରହିଥିଲା ବିଜେଡି । ୨୪ ବର୍ଷର ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ୧୮ ବର୍ଷ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଖୋଦ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ହେଲେ ଏହାର ନିଷ୍କର୍ଷ କଣ ? କେବଳ ବିବାଦ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବଂଶଧାରା ଓ ନାଗାଵଳୀ ନଦୀର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ।’
ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟରେ ନେଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
