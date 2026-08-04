ETV Bharat / state

ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା

କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ୨୦ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର

Deputy CM flood area visit review
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ୟାଚଞ୍ଚ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ସମୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 4, 2026 at 8:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜଗତସିଂହପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ସୋମବାର ଦିନିକିଆ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ୨୦ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ।

ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)

ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଉପମୁଖ୍ୟନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା

ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥିତ ସଦ୍‌ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ‘‘ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାଜଳର ସଠିକ୍ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଠିକାଦାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଫଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି’’।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ କୁଜଙ୍ଗ , ବିରିଡି, ନାଉଗାଁ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ରଘୁନାଥପୁର , ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକରେ ୭ ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ୭ ଟି ରାଜସ୍ବ ଗ୍ରାମ, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ୬ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୮ ଟି ଗ୍ରାମ, ବିରିଡି ବ୍ଲକରେ ୪ ପଞ୍ଚାୟତର ୫ ଗ୍ରାମ, ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ପଂଚାୟତର ୨ ଗ୍ରାମ, ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ୨ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଦେବୀ ବନ୍ୟାରେ ବେହାଲ ଜଗତସିଂହପୁର: 24 ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ, 6 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ

ଈଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

TAGGED:

DEPUTYCM REVIEW JAGATSINGHPUR FLOOD
JAGATSINGHPUR FLOOD AREA UPDATE
ODISHA FLOOD UPDATE
ଜଗତସିଂହପୁର ଉପମୁଖ୍ୟନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା
DEPUTY CM VISIT JAGATSINGHPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.