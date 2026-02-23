ବଲାଙ୍ଗିର-ବରଗଡ଼-ମହାସମୁନ୍ଦ ଡିଭିଜନର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି
ପୁନଃବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ- ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା । ଲାଲ କାର୍ପେଟରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ।
ରାୟପୁର(ଛତିଶଗଡ଼) : ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମାଓ କମିଟିର ପଶ୍ଚିମ ଉପ-ଜୋନାଲ ବ୍ୟୁରୋର ସଚିବ ବିକାଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଚିଠି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ବଲାଙ୍ଗିର-ବରଗଡ଼-ମହାସମୁନ୍ଦ ଡିଭିଜନର ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ବିକାଶଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଗତକାଲି ଚିଠି ପାଇଲି । ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ୧୫ ଜଣ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨-୩ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନକରି ଆସନ୍ତୁ ।"
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା
ଏହି ଚିଠିଟି କିଛି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "'ଆତ୍ମସମର୍ପଣ' ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ, ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ 'ପୁନଃବାସ' ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ।" ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତ ହୋଇନାହିଁ । ଘରେ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କୌଶଳ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚଲାଉଛନ୍ତି । କିଛିଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ମରାମତି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ପରିଚାଳନା ଶିଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ । କିଛିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷରତା ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ସୂଚନା
ପୁନଃବାସ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ବନ୍ଦ ଜେଲ୍ ପରି ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ଖୋଲା ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯାଆନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଏହି ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରାୟପୁର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହାକୁ ତିନିରୁ ଚାରି ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଫେରିପାରିବେ । ମାମଲାକୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁନର୍ବାସିତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକ ଉପ-କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଆଇନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ମାମଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ବିଚାର କରାଯାଉଛି ।
"ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ"
ବିଜୟ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜେଲରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । ଜେଲରୁ ପୁନର୍ବାସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରି ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯିବ । ଏହା ପରେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ କରାଯିବ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଯିବ ।"
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୁନର୍ବାସର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଜୟ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଅନେକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ଡିଭିଜନର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ସତୀଶ ତାଙ୍କ ସହିତ 210 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, କାଙ୍କେରରେ 21 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରାମଧେର ମାଜ୍ଜୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ କରାଯାଇଥିଲା, ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅପରେସନ ହେଉ କିମ୍ବା ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ଅପରେସନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।"
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହିଂସାର ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କିପରି କାମ କରିବେ ତାହା ବାଛିବାକୁ ମୁକ୍ତ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଅନୁସାରେ ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ । ତଥାପି, ଅସ୍ତ୍ର ବହନକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସମାଜ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରିବାରେ କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ର ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମାଜଠାରୁ ପୃଥକ, ସମ୍ବିଧାନଠାରୁ ପୃଥକ ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ପୃଥକ: ବିଜୟ ଶର୍ମା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଛତିଶଗଡ଼
ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କଲେ ବିଜୟ ଶର୍ମା
ବିଜୟ ଶର୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ କାର୍ପେଟ ବିଛାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।" ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର 7646935894 ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ; ସୂଚନା ପାଇ ପରିବହନ ପାଇଁ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ । ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସହକର୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପୁନର୍ବାସିତ ସାଗର, ଆଇଜି ଏବଂ ମହାସମୁନ୍ଦ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ।" କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁନର୍ବାସିତ ହେବାକୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତ ସାଥୀଙ୍କୁ ଲାଲ କାର୍ପେଟ ବିଛାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି: ବିଜୟ ଶର୍ମା
ବିଜୟ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଇ ନିଜେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ଯେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଯାନବାହାନର ସୁବିଧା ପାଇବେ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ବାସିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ ।"
ଧନ୍ୟବାଦ ପଶ୍ଚିମ ଉପ-ଜୋନାଲ ବ୍ୟୁରୋ ସଚିବ ବିକାଶ
ବିଜୟ ଶର୍ମା ପଶ୍ଚିମ ଉପ-ଜୋନାଲ ବ୍ୟୁରୋ ସଚିବ ବିକାଶଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ DVC ସଦସ୍ୟ, ତିନି ଜଣ କ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତରର 14 ଜଣ ଏବଂ ତେଲଙ୍ଗାନାର ଜଣେ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ । ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
