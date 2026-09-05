ଗୁରୁ ଦିବସରେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; 'ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଗଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ'
ଗୁରୁ ଦିବସରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ କହିଲେ ନିଶା ସେବନ କରି ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ଆକ୍ସନ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : September 5, 2026 at 7:19 PM IST
ନିମାପଡା: ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ । ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶା ସେବନ କରି ଆସିଲେ ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ । ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ । ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ନିମାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ।
ନିମାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଗୁରୁ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମାଜର ଦିଗଦର୍ଶକ । ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ନିଶା ସେବନ କରି ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ । ଗୁରୁ ଦିବସର ମଞ୍ଚରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କୁହନ୍ତି, ଆଜି ନିମାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପୂଜ୍ୟପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ 2036 ମସିହା ପାଇଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ବିକଶିତ ନିମାପଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହା ସମୟସାପକ୍ଷ ହୋଇପାରେ ।
ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଶା ସେବନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନମୁଖୀ ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଡା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମହାସମାବେଶ, ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିବେ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା