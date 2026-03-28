ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ

ଆସିଲା ନୂଆ ତାରିଖ । ଜାଣନ୍ତୁ, ଏବେ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 28, 2026 at 6:05 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା l ଆସିଲା ନୂଆ ତାରିଖ ଏବେ ଏମାନେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ l ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ନୂତନ ଆବେଦନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା l

ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ତଥା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ 'ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା' ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ, ଆସନ୍ତା ୦୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରୁ ୩୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ଆବେଦନ ଅବଧି ୦୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରୁ ୩୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ୦୧.୦୪.୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୨୧ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓ ୬୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଯୋଜନାର ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ ।


କେଉଁମାନେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ

  • ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ୩୦, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ‘ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା’ ପାଇଁ ନୂତନ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ
  • ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ନକରିଥିବା ମହିଳାମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ
  • ଆବେଦନ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ୨୧ରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି
  • ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭାନ୍ବିତଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ₹୧୦ ହଜାର (୨ଟି କିସ୍ତିରେ) ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ
  • CSC ଓ ASK କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ‘ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ’ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ
  • ଫର୍ମ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଓ CDPO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଶୁଳ୍କ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ

କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ?

ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ ।

କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରିବେ ?

ନୂତନ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (CSC) ଏବଂ ଆମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (ASK) ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯିବ । ଆବେଦନ ପାଇଁ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର (AWC) ଏବଂ CDPO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।

ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ । ଏଥିରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ନପଡ଼ନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ।


ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ଯେଉଁ ମା' ମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକା ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି, ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ଦିଆଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟି; ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ 10 ହଜାର 145 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

