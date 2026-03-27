ଖରାଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି

ଗ୍ରୀଷ୍ମଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Dept of School and Mass Education Orders distribution of School Uniforms Before Summer Vacation
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 27, 2026 at 8:18 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗ୍ରୀଷ୍ମଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ (ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ) ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପୋଷାକ ଦେବାରେ ହୋଇଥିଲା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥର ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କମିଶନର-ସହ-ସଚିବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି ।

Dept of School and Mass Education Orders distribution of School Uniforms Before Summer Vacation
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ (Govt Of Odisha)

ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଯେ, ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ କ୍ରୟ, ସିଲେଇ ଏବଂ ବଣ୍ଟନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଏପରି ବିଳମ୍ବ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇନଥିଲା ବରଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନତା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା ।

ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସମୟାନୁସାରେ ପୋଷାକ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ କ୍ରୟ, ସିଲେଇ ଏବଂ ବଣ୍ଟନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷପ ନେବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

ଆଗୁଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ସହିତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପୋଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ, କପଡା କ୍ରୟ, ସିଲାଇ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ ।

ଆବଶ୍ୟକତାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ:
ନୂଆ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ, ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ୟୁନିଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା:

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରି, ସମସ୍ତ ପୋଷାକ କ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଔପଚାରିକତା ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।

ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତକରଣ:

କପଡ଼ା ଏବଂ ସିଲାଇର ଗୁଣବତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଦାରଖ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ:

ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ପ୍ରଗତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ:
ବିଳମ୍ବ, ଗୁଣବତ୍ତା କିମ୍ବା ବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ:
ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି ରିପୋର୍ଟ OSEPA ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

