Rain Alert: ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି 'ଡିପ୍ରେସନ', ଆଜି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଅବପାତ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ 'ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର'ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : September 26, 2026 at 7:36 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏବେ ଏହା ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି । ଗତକାଲି ଏହା ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏହା ଆହୁରି ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ 'ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର' (well-marked low pressure area)ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ରାୟପୁର ସ୍ଥିତ ଡପଲର୍ ୱେଦର୍ ରାଡାର୍ (Doppler Weather Radars) ଦ୍ୱାରା ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
The Depression over north Chhattisgarh moved nearly northwards with a speed of 15 kmph during past 06 hours and lay centered at 1800 UTC of 25th September 2026 over north Chhattisgarh & adjoining Northeast Madhya Pradesh, near latitude 22.8°N and longitude 82.1°E, close to Pendra… pic.twitter.com/QHbT6MLOLe— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 25, 2026
ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଜି ସକାଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର (SRC) ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତଳିଆ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରବିବାର ପରଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ; ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି; ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି, କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ମହିଳା ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର