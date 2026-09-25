IMD Rain Alert: ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଅବପାତ, ୨ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଅବପାତ । ଆହୁରି 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । 60 କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : September 25, 2026 at 3:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବପାତଟି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଓ ପାଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଅବପାତ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିବା ସହ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ବା ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ୨ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ପରେ ଵର୍ଷା କମିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #25thSeptember,2026https://t.co/4OCdHPzTot— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 25, 2026
8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ । 8 ଜିଲ୍ଲା ଯଥା- କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମି ଝଡି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
Current Synoptic Situation #Odisha pic.twitter.com/hpBOALmPei— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 25, 2026
15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଡି ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
27ରୁ ବଦଳିବ ପାଗ, କମିବ ବର୍ଷା:
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ବରଗଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ୪୦ ରୁ ୬୦ କିମି ଝଡି ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ୨୭ରୁ ପାଗ ବଦଳିବା ସହ ବର୍ଷା କମିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେପଟେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ପବନର ବେଗ ୪୦ ରୁ ୫୦ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କିମି ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ଆହୁରି ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
କେଉଁଠି କେତେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ?
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୩୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ୬୫ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଵର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ନବରଙ୍ଗପୁରର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟିରେ ୩୯୫ ମିମି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ଵର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନ ୧ରୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ମୌସୁମୀ ୧୪୫୫.୧ ମିମି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରହିଛି ୧୧୨୫.୭ ମିମି । ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକରୁ ୨୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକା ବର୍ଷା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
Fishermen Warning #Fishermen #Warning pic.twitter.com/k2aVUn3u4R— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 25, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ମାଲକାନଗିରି:139 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର, 8 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ 1154 ପ୍ରଭାବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର