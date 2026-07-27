ETV Bharat / state

Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା !

ଅବପାତ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତ ଭାବେ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର-ଓଡିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି ।

Odisha Weather
ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା (IMD/ IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 27, 2026 at 10:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି । ଅବପାତ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତ ଭାବେ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର-ଓଡିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି ।

ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ଉପକୂଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କ୍ୟାନିଂ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ।

ଗଭୀର ଅବପାତ:

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି, "ଲଘୁଚାପ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 3 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ବହୁତ ଧୀରେ ଗତି କରି ଡିପ୍‌ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସାଗର ଦ୍ୱୀପ (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ)ରୁ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ, ଦୀଘା (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ)ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ, ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ)ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ, ବାଲେଶ୍ୱର (ଓଡିଶା)ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ଏବଂ କ୍ୟାନିଂ (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ)ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ।"

ଏହା ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 3 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଏବଂ କ୍ୟାନିଂ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ।

Odisha Weather
ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା (IMD)

ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ:

ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ି ପବନ ଲାଗି ରହିବ । ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍‌ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।

ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା !

ରାଜ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିନା କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ: ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ, ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

ବର୍ଷା ଦିନରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ୍‌, ମୂଷା ଜ୍ବରରେ ହୋଇପାରନ୍ତି ପୀଡିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RAIN IN ODISHA
ODISHA RAIN NEWS
ଓଡିଶା ବର୍ଷା
ଲଘୁଚାପ ଅବପାତ
LOW PRESSURE DEEP DEPRESSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.