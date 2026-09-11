ETV Bharat / state

DILRMP 3.0ର ନିୟମାବଳୀ ଉନ୍ମୋଚନ; ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସମନ୍ୱୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ତ୍ଵରିତ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି

ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ମଡର୍ନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ 3.0ର ନିୟମାବଳୀ ଉନ୍ମୋଚନ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Digital India Land Records Modernization Programme
ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍ ମଡର୍ନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 11, 2026 at 8:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶର ଜମିଜମା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦକ୍ଷ ଓ ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍ ମଡର୍ନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବା DILRMP 3.0 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । DILRMP 2.0 ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂମି ଅଧିକାର ରେକର୍ଡ, କ୍ୟାଡାଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମାନଚିତ୍ର ବା ଭୂ-ନକ୍ସା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଡିଜିଟାଲୀକରଣର ଭିତ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି । DILRMP 3.0 ଏହି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ, ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱୟକ୍ଷମ ଏବଂ GIS-ସକ୍ଷମ Land Stack ମଧ୍ୟରେ ଏକୀକୃତ କରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ୫୬୫.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହିଛି । ସେପଟେ DILRMPରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ DILRMP 3.0ର ପରିଚାଳନାଗତ ନିୟମାବଳୀ ତଥା ଗାଇଡଲାଇନ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ତଥା ସଚିବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନାର ଏକୀକୃତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତି ଭାବେ ଭୂମି ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଏହା ସହ DILRMP 3.0ରେ କ୍ୟାଡାଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପାର୍ସେଲକୁ ମୂଳ ସ୍ଥାନିକ ସ୍ତର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏଥିରେ ସ୍ୱତ୍ୱଲିପି, ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଥ୍ୟ, ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହାର, ଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା, ଭୂମି ବ୍ୟବହାର, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନକ୍ସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟକୁ ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱୟକ୍ଷମ API ମାଧ୍ୟମରେ ଏକୀକୃତ କରାଯିବ । ଭୂଖଣ୍ଡର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ନମ୍ବର ସମସ୍ତ ଭୂମି ପାର୍ସେଲ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଓ ଅନନ୍ୟ ପାର୍ସେଲ୍ ପରିଚୟ ସଂଖ୍ୟା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

DILRMP 3.0ର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ, ଅର୍ଦ୍ଧ-ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଭୂମି ପାର୍ସେଲ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲୀକରଣ, ଭୌଗୋଳିକ ସନ୍ଦର୍ଭୀକରଣ ଏବଂ ଭୂଖଣ୍ଡର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ନମ୍ବର ଆବଣ୍ଟନ, ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ API ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାରିତ ଭୂମି ତଥ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଭୂମି ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରେକର୍ଡର ଡିଜିଟାଲୀକରଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇବାର ସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷିତ ପରିଚୟ ସତ୍ୟାପନ ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ମତି ଭିତ୍ତିରେ ତଥ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭୂମି ସେବା ପ୍ରଦାନ, ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାରର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ଏକୀକରଣ, ରାଜସ୍ୱ ଅଦାଲତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଡିଜିଟାଲୀକରଣ କରି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଓ ଭୂମି ବିବାଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହ୍ରାସ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି, ଭୂମି ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସଂଯୋଗଯୋଗ୍ୟ ଡାଟା ଭଣ୍ଡାର ଓ ତଥ୍ୟ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, DILRMP 3.0ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ଭୂମି ପ୍ରଶାସନକୁ ଏକ ଏକୀକୃତ, ଡିଜିଟାଲ୍, GIS-ଆଧାରିତ ଓ ନାଗରିକକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ସହିତ ଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ ସେବାରେ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶିତା, ତ୍ଵରିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । DILRMP ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସରକାର ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ୩୧୭ ତହସିଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩୧୧ ତହସିଲରେ ଆଧୁନିକ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇଟେକ ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଧୀନ ଅଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧ କୋଟି ୯୯ ଲକ୍ଷ ୮୬ ହଜାର ୪୮୭ ଜମି ପଟ୍ଟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ହୋଇଛି ।

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ୫୧୮୦୨ ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ ୫୧୭୪୨ ଗ୍ରାମର ଭୂ-ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ୩୨୧ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟୟରୁ ୨୧୩ଟି SRO କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ହୋଇଛି । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ନୂତନ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ୧୦୮ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଗୋଠପାଟଣାସ୍ଥିତ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ROTI ପରିସରରେ DILRMP ସେଲ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । କ୍ୟାସଲେସ ଏବଂ ପେପରଲେସ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆଦି ଦ୍ଵାରା ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛ, ପାରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ହାଇକୋର୍ଟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଖାରଜ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ୟୁଏଇ ସହ ନିବେଶ ଭାଗିଦାରୀ ମଜବୁତ କଲା ଓଡ଼ିଶା; ୫ଟି ଏମଓୟୁ ଏବଂ ୮ଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ, ୧୪୩୧୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES
DIGITAL INDIA LAND RECORDS
REVENUE MINISTER SURESH PUJARI
DILRMP 3 0

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.