ସୁଦୃଢ ହେବ ଚାଷୀ ସେବା ଓ କୃଷି ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିଭୂମି; ୨୦୨୬-୩୦ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଯୋଜନା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୨୨.୯୦ କୋଟି
ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନାକୁ ଆଉ ୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : September 5, 2026 at 6:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଆଧୁନିକ । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ପରୀକ୍ଷାଗାର, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ଆଦିର ହେବ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ । ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନାକୁ ଆଉ ୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ । ଏଥିରେ ମୋଟ ୨୨.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ।
ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନାକୁ ଆଉ ୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାରି ରଖିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ OFMRDC ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା । ଏଥିସହିତ ପୁରୁଣା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମରାମତି, ନବୀକରଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯିବ ।
ଆଧୁନିକ ହେବ ପରୀକ୍ଷାଗାର:
ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆଧୁନିକ ଲାବରେଟୋରୀ ଉପକରଣ, ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ଉପକରଣ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସୁବିଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମରାମତି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ କ୍ୟାଲିବ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଏହା ଫଳରେ କୃଷି ସେବା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
କୃଷି ଇନ୍ପୁଟ୍ର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:
କୃଷିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇନ୍ପୁଟ୍ର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ କୃଷକ ଓ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି କୃଷି ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିକାଶ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ।
୪ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷୱାରୀ ବ୍ୟୟ:
ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋଟ ୨୨.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବର୍ଷୱାରୀ ବ୍ୟୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି । ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷରେ ୫.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ୨୦୨୭-୨୮ରେ ୫.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ୨୦୨୮-୨୯ରେ ୫.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ୨୦୨୯-୩୦ ରେ ୫.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ଅଧୀନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଗବେଷଣା, ପରୀକ୍ଷାଗାର ଓ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସମ୍ପର୍କିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଧୀରେଧୀରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯିବ । ଏଥିସହ କୃଷି ଇନ୍ପୁଟ୍ର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କୃଷକଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଓ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ୪ ନୂଆ କୃଷି ପ୍ରାଣୀ ମତ୍ସ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ପାଠପଢ଼ା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର