ଫୋକସରେ ବିକଶିତ ଓଡିଶା; ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଦେଓରଞ୍ଜନ, ହେମନ୍ତ, ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶୁଭା
ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଗତକାଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଥିଲା ।
Published : January 2, 2026 at 8:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ । ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା । ସେହିପରି ଶୁଭା ଶର୍ମା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କୃଷି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଆଜିଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
'ବହୁ ଜନ ହିତାୟ, ବହୁ ଜନ ସୁଖାୟ' ହେବ ମୋର ମନ୍ତ୍ର-
ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଭାବେ ଆଜି ଦାଇତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ । ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ସ୍ଥିତ ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଁଚି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୂତନ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ଵାସ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଓଡିଶା ସମୃଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଓଡିଶା ବିକାଶର ଏବେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ଯାଉଛି । 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିକଶିତ ଓଡିଶା 2036 ଗଠନ ପାଇଁ ଆମେମାନେ କାମ କରିବୁ । ଏ ଦିଗରେ ମୋ ତରଫରୁ ଯାହା ହୋଇପାରିବ ତାହା ମୋର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି । ବହୁ ଜନ ହିତାୟ ବହୁ ଜନ ସୁଖାୟ ହେବ ମୋର ମନ୍ତ୍ର । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛି ।"
'ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ'-
ସେହିପରି ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ହେମନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି । ଓଡିଶା ପୋଲିସ ପେଶାଦାର ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସେହିପରି ଓଡିଶାବାସୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଓ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ । ଥାନା ଏବଂ ଫାଣ୍ଡିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି, ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ସହ ପୋଲିସିଂକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ । ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଗତକାଲି ବି 15 ସୂତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି । ତାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି । ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ ସାଧାରଣ କେମିତି ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷୀତ ମନେ କରିବେ । ତାହା ହିଁ ମୋ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ ।"
କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଉପରେ ଶୁଭାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ-
ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସିକା ଶୁଭା ଶର୍ମା ଆଜି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୁଭାଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଵାଗତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ସହ ବିଭାଗୀୟ ଦାୟିତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ବୁଝି ବିଭାଗୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଶୁଭା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହ ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବିଭାଗ ସଂଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କୃଷି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଆଜିଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏ ବାବଦରେ ଚିଠି ଲେଖି ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିନମ୍ରତା ସହ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। @krushibibhag pic.twitter.com/9Jo8relzSM— Arabinda K Padhee (@arvindpadhee) January 2, 2026
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର