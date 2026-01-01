ETV Bharat / state

ନୂଆବର୍ଷରେ ଜାଡ଼, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର

ନବବର୍ଷ 2026ରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବଳୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର । ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ୟେଲୋ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।

Dense Fog and Cold wave warning
ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର, ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 1, 2026 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Dense Fog In Bhubaneswar ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆବର୍ଷରେ ଶୀତ ଲହରୀରେ ଥରିଲା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ । ନବବର୍ଷରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । ଯାତାୟତ ସମୟରେ ଦିଶୁନି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ । ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । 2025 ମସିହାର ଶେଷ ଦିନରେ ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4.3 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ । ୨ରୁ ୩ ଦିନ ପରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ଅନୁଭବ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।

Dense Fog in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)

ୟେଲୋ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି:

ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିଥିବା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

Dense Fog in Bhubaneswar
ଘନ କୁହୁଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)
ତାରିଖୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର,

ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା,

ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି

ପୁରୀ, ଜଗତସିଂପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
2 ଜାନୁଆରୀ

ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ,

କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ଜଗତସିଂହପୁର
3 ଜାନୁଆରୀ

କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା,

ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର
4 ଜାନୁଆରୀ

କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର,

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର,

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର

2025 ମସିହାର ଶେଷ ଦିନରେ ଜି . ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4.3 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଫୁଲବାଣୀରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିଲା । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ...

  • ଫୁଲବାଣୀ- 6 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଝାରସୁଗୁଡା- 6 ଡିଗ୍ରୀ
  • ରାଉରକେଲା- 7 ଡିଗ୍ରୀ
  • ସୁନ୍ଦରଗଡ଼- 8 ଡିଗ୍ରୀ
  • କୋରାପୁଟ- 8 ଡିଗ୍ରୀ
  • ନବରଙ୍ଗପୁର- 8 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଭବାନୀପାଟଣା- 9 ଡିଗ୍ରୀ
  • ସୋନପୁର- 9 ଡିଗ୍ରୀ
  • ବୌଦ୍ଧ- 10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଅନୁଗୋଳ- 10 ଡିଗ୍ରୀ
  • କେନ୍ଦୁଝର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ବାରିପଦା- 10 ଡିଗ୍ରୀ

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଏନେଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 200 ମିଟରରୁ କମ୍ ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯାତାୟତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏନେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:ନୂଆବର୍ଷରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 12ଟି ସହର, 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଓଡିଶା ଶୀତ ଲହରୀ
COLD WAVE IN ODISHA
NEW YEAR 2026 ODISHA WEATHER
IMD BHUBANESWAR WARNING
DENSE FOG IN BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.