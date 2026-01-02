ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ 3 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖା ଦେଇଛି । ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଜନଜୀବନ ଏବଂ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଇଏମଡି।
Published : January 2, 2026 at 8:06 AM IST|
Updated : January 2, 2026 at 9:27 AM IST
Dense Fog Warning, ଭୁବନେଶ୍ବର: 2026 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କୁହୁଡି ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ଦେଲା ସାରା ରାଜ୍ୟ । ଘନ କୁହୁଡି ବଳୟରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ । ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଶୀତର ମାତ୍ରା କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଗତକାଲି ନୟାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡି ସହିତ ଅତି ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖା ଦେଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଜନଜୀବନର ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ପାରାଦ୍ବୀପ, ଭୁବନେଶ୍ବର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେଉଁଝର, ହୀରାକୁଦ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ଫୁଲବାଣୀ ଆଦିର ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅତି ଘନକୁହୁଡ଼ି ଦେଖା ଦେଇଛି ।
Warning over the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 1, 2026
Day- 1 to Day-4 : Dense to Very Dense Fog Warning at isolated pockets in the marked districts.
Day-5 : Dense Fog Warning at isolated pockets in the marked districts.
Day-6 & Day-7 : No Warning. #Odisha #fog #foggyweather #COLD pic.twitter.com/esmSe5Zksl
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ରହିନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ନତମ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ନିମ୍ନତମ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ଘନକୁହୁଡ଼ି ପରିଦୃଶ୍ୟ ହେବା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/U2790oVEqw— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 1, 2026
ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
2 ଡ଼ିସେମ୍ବର: ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର
3 ଡ଼ିସେମ୍ବର: ଜଗତସିଂହପୁର
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
2 ଡ଼ିସେମ୍ବର: କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର
3 ଡ଼ିସେମ୍ବର: କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
ସେହିପରି ନୂଆବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିବାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ନତମ ତାପମାତ୍ରାରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- କୋରାପୁଟ: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଫୁଲବାଣୀ: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାଉରକେଲା: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ: 10 ଡିଗ୍ରୀ
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଏନେଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 200 ମିଟରରୁ କମ୍ ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯାତାୟତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏନେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
