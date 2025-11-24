ETV Bharat / state

କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକର ଚାହିଦା

ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ବହି ପଢିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ।

Demands of spiritual and novel books at Kalinga Book Fair in Bhubaneswar
କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକର ଚାହିଦା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 24, 2025 at 5:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଆଜି ନୁହଁ, ଯୁଗ ଯୁଗରେ ରହି ଆସିଛି । ଗଳ୍ପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା, ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରି ଭଳିକି ଭଲି ପୁସ୍ତକର ପସରା ମେଲିଛି । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପସନ୍ଦର ଲେଖକଙ୍କ ପୁସ୍ତକ କିଏ ପଢୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି କିଣିନେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା । ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିତାଉଥିବା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ବହି ଉପରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି । ଯାହା ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବି ପୁସ୍ତକର କେତେ ଚାହିଦା ରହିଛି ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ:

କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକର ଚାହିଦା (ETV BHARAT ODISHA)

ପୁସ୍ତକମେଳାରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରୁ ପୌରାଣିକ ବହି କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀର ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ବହିର ଆଗ୍ରହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁରସତ ମିଳିବା ପରେ ଭାଗବତ ବହି ହେଉ ବା ରାମାୟଣ ଗୀତା ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ବହି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ରହିଥ‌ିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଉ ବା ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ ଷ୍ଟଲରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକ, ଗାୟତ୍ରୀ ଉପସନା, ବେଦ ଉପନିଷେଦକୁ ନେଇ ପୁସ୍ତକମାନ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।

Kalinga Book Fair
କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳା (ETV BHARAT ODISHA)

ବହିର ଦାମ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:

Kalinga Book Fair
କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳା (ETV BHARAT ODISHA)

ଏପଟେ ଜଣେ ପ୍ରକାଶକ ସୋମନାଥ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ମିଳୁଛି । ସବୁ ପ୍ରକାରର ବହି ପାଠକ ମାନେ ଖୋଜନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଉପନ୍ୟାସ ସହିତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ପଢିବାକୁ ବେଶ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଉପନ୍ୟାସର ଶହ ଶହ ପ୍ରକାରର ବହି ରହିଛି, ଯାହା ପାଠକଙ୍କ ଚାହିଦା ତାହାହିଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

Kalinga Book Fair
କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳା (ETV BHARAT ODISHA)
ଏନେଇ ପାଠକ ଅପୂର୍ବା ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମତିରେ ମୋତେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବହି ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଯାହା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଆଉ କିଣିଲି ମଧ୍ୟ । ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବହି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବହି ପଢ଼ିବା ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବା ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Demands of spiritual and novel books at Kalinga Book Fair in Bhubaneswar
କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକର ଚାହିଦା (ETV BHARAT ODISHA)


ପାଠକ ଶଶୀଭୁଷଣ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତେଣୁ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ହଜାର ହଜାର ବହି ମିଳୁଛି ତେବେ ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି । ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବହି ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଉଭୟ ବହି ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢିବାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି । ସବୁଥିରେ ପାଠକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବହି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ଵାରା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ପଡିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Kalinga Book Fair in Bhubaneswar
କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳା (ETV BHARAT ODISHA)
ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକାଶକ:
ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ବହି ପଢିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ
ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ବହି ପଢିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ (ETV BHARAT ODISHA)


ଏପଟେ କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ସେକ୍ରେଟାରି ରେଣୁକା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ପାଖାପାଖି 300 ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ ପଡିଛି । ବିଶେଷ କରି ନାଗପୁର, ବମ୍ବେ, କଲିକତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଦି ସହରରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି । ଏହି ମେଳା ନଭେନ୍ବର 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।

Kalinga Book Fair in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳା (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଓଡିଶା ଓ ବିହାରରେ ବିଜୟ ହେଲା, ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାକି ରହିଲା-ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NOVEL BOOK FAIR
KALINGA BOOK FAIR
BHUBANESWAR BOOK FAIR
SPIRITUAL AND NOVEL BOOKS DEMAND
BOOK FAIR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.