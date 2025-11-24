କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକର ଚାହିଦା
ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ବହି ପଢିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ।
Published : November 24, 2025 at 5:03 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଆଜି ନୁହଁ, ଯୁଗ ଯୁଗରେ ରହି ଆସିଛି । ଗଳ୍ପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା, ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରି ଭଳିକି ଭଲି ପୁସ୍ତକର ପସରା ମେଲିଛି । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପସନ୍ଦର ଲେଖକଙ୍କ ପୁସ୍ତକ କିଏ ପଢୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି କିଣିନେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା । ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିତାଉଥିବା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ବହି ଉପରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି । ଯାହା ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବି ପୁସ୍ତକର କେତେ ଚାହିଦା ରହିଛି ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ:
ପୁସ୍ତକମେଳାରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରୁ ପୌରାଣିକ ବହି କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀର ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ବହିର ଆଗ୍ରହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁରସତ ମିଳିବା ପରେ ଭାଗବତ ବହି ହେଉ ବା ରାମାୟଣ ଗୀତା ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ବହି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଉ ବା ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ ଷ୍ଟଲରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକ, ଗାୟତ୍ରୀ ଉପସନା, ବେଦ ଉପନିଷେଦକୁ ନେଇ ପୁସ୍ତକମାନ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।
ବହିର ଦାମ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:
ଏପଟେ ଜଣେ ପ୍ରକାଶକ ସୋମନାଥ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ମିଳୁଛି । ସବୁ ପ୍ରକାରର ବହି ପାଠକ ମାନେ ଖୋଜନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଉପନ୍ୟାସ ସହିତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ପଢିବାକୁ ବେଶ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଉପନ୍ୟାସର ଶହ ଶହ ପ୍ରକାରର ବହି ରହିଛି, ଯାହା ପାଠକଙ୍କ ଚାହିଦା ତାହାହିଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ପାଠକ ଶଶୀଭୁଷଣ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତେଣୁ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ହଜାର ହଜାର ବହି ମିଳୁଛି ତେବେ ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି । ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବହି ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଉଭୟ ବହି ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢିବାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି । ସବୁଥିରେ ପାଠକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବହି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ଵାରା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ପଡିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ସେକ୍ରେଟାରି ରେଣୁକା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ପାଖାପାଖି 300 ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ ପଡିଛି । ବିଶେଷ କରି ନାଗପୁର, ବମ୍ବେ, କଲିକତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଦି ସହରରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି । ଏହି ମେଳା ନଭେନ୍ବର 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
