ପେନ୍ସନ, ଗ୍ରାଣ୍ଟ-ଇନ୍-ଏଡ୍, ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି: ରାଜଧାନୀରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହଲ୍ଲାବୋଲ୍
୬୬୨ ବର୍ଗ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ-କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ, ପ୍ରମୋସନ, ଏମ୍ଏସିପି, ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଅବସର ବୟସ ୬୦ରୁ ୬୨ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 22, 2026 at 6:05 PM IST
BHUBANESWAR TEACHER STRIKE, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ତେଜିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ । ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଗଠନ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ନେଇ ହଲ୍ଲାବୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନକଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ତେଜିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ । ଏକ୍ସ-କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଯୁକ୍ତିର ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକର ମାନ୍ୟତା, ବଞ୍ଚିତ ଇନ୍କ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସୁବିଧା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୬୬୨ ବର୍ଗ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ-କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ, ପ୍ରମୋସନ, ଏମ୍ଏସିପି, ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଅବସର ବୟସ ୬୦ରୁ ୬୨ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ୬୬୨, ୪୪୮ ବର୍ଗ ଓ ଅନୁଦାନ ବିହୀନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ-କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ Grant-in-Aid (GIA) ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବିରେ ଲୋୟର PMGରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ:
୩ ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଏକ୍ସ-କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ:
ଏକ୍ସ-କ୍ୟାଡର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଦଫା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦାବିକୁ ନେଇ ଏକ୍ସ-କ୍ୟାଡର ମହାସଂଘ ଲୋୟର PMGରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିଛି । ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-
- ଏକ୍ସ-କ୍ୟାଡରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ନିଯୁକ୍ତିର ୬ ବର୍ଷରେ ପୂର୍ଣ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ।
- ଇନ୍କ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏକ୍ସ-କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଇନ୍କ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଓ ରହିଯାଇଥିବା ଗଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଉ ।
- କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସ-କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକ ପରିବାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏକ୍ସ-କ୍ୟାଡର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଜୟନ୍ତୀଲାଲ ସାହୁ
ରାଜଧାନୀରେ ୬୬୨ ବର୍ଗ କଲେଜ ସଂଘର ବିଶାଳ ସମାବେଶ:
ଲୋୟର PMGରେ ୬୬୨ ବର୍ଗ କଲେଜ ସଂଘ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିଛି । ବିଶେଷକରି ପେନ୍ସନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହିତ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଅର୍ଥାତ ଦଶହରା ଠାରୁ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ । ମୁଖ୍ୟ ଦାବୀ ସହିତ କିଛି ସର୍ଭାବଳୀ ସହ ପେନ୍ସନ ପ୍ରଦାନ, ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ, କର୍ମଋରୀମାନଙ୍କୁ ଏମଏସିପି ପ୍ରଦାନ, ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା, ଚାକିରୀର ବୟସସୀମା ୬୦ ବର୍ଷରୁ ୬୨ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀକରଣ କରିବା ଦାବୀରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳିନାହିଁ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦିନ କଟୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା 662 ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଗୋଲକ ନାୟକ ।
Teaching ଓ Non-Teaching କର୍ମଚାରୀଙ୍କ GIA ଦାବି:
୬୬୨ ବର୍ଗ, ୪୪୮ ବର୍ଗ ଏବଂ ଅନୁଦାନବିହୀନ (Unaided) Higher Secondary School & Collegesର Teaching ଏବଂ Non-Teaching କର୍ମଚାରୀମାନେ Grant-in-Aid (GIA) ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ PMGଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-
- ୦୧.୦୬.୨୦୦୮ରୁ ୩୦.୧୧.୨୦୧୩ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ GIA ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ।
- ଅନୁଦାନବିହୀନ Higher Secondary School ଓ Collegesର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ।
- ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅନୁଦାନ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରତ ୬୬୨ ବର୍ଗ, ୪୪୮ ବର୍ଗ ଓ ଅନୁଦାନବିହୀନ Higher Secondary School ଓ Collegesରେ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ନିଷ୍ପତି ନିଅନ୍ତୁ ।
- ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନତା ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ ।
ଏନେଇ NAHCTEAର ସଭାପତି ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ବହୁତ ଥର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ କେବେ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିନାହାନ୍ତି । କମିଟି ପରେ କମିଟି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ୍ୟ । ଯଦି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ନଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମହୂତି ଦେବୁ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଶିକ୍ଷକ-କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଆସନ୍ତା 21ରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମହାସମାବେଶ, ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିବେ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର