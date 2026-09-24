ଏମଏମଡିଆର ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି: ୨୮ରେ ବିଜେଡି କରିବ ଗର୍ଜନ ସମାବେଶ
ଆଗାମୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଗର୍ଜନ କରିବ ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 24, 2026 at 6:46 PM IST
BJD OPPOSE MMDR BILL 2026, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବାକୁ ଏମଏମଡିଆର ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଚାଲ୍ । ଏମଏମଡିଆର ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ । ନହେଲେ ଆଗାମୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଗର୍ଜନ କରିବ ବିଜେଡି । ଆଜି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଓମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଦଳ ।
ସାମିଲ ହେବେ ନବୀନ
ଏମଏମଡିଆର ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛି ବିଜେଡି । ଏହି କଳା ଆଇନର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୮ ତାରିଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗଣ ବିକ୍ଷୋଭ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏଥିରେ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଦଳ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିଜେଡି ଉପ ସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏମଏମଡିଆର ବିଲ୍ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର । ଏଥିରେ ଦେଶର ୪୪ ଭାଗ ଖଣିଜ ଥିବା ଓଡିଶା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ସହ ଆମର ଜାଗା ଓ ଜମି ଅଧିକାର ହରାଇଲୁ । ସଂସଦରେ ଏନେଇ ବିଜେଡି ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛି । ଆଜି ଦଳର ବିଧାୟକ ଓଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସରକାର ନୀରବ ରହି ଓଲଟା ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ, ଅକ୍ସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଭ ମିଳିବ । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଓଡିଶା ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଆସନ୍ତା ୨୮ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ସଭା କରିବ । ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ୨୬ରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ହେବ ।"
ବିଜେଡି ଉପ ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କଳା ଆଇନ । ଖଣି ଖାଦାନରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୯ ଜଣିଆ ଟିମ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପରେ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ସହ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଖଣି ମାଲିକ ଟଙ୍କା ନଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଯୋଜନା କରି ସରକାର ଏହି ବିଲ ପାସ କରିଦେଲେ । ବାସ୍ତବରେ ଖଣି ଟ୍ରାନଜାକସନ ବଢିଥିଲେ ୧୪ ହଜାର କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଟିକସ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ।"
ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୁଠାରାଘାତ କରି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର ଛଡେଇନେଲେ । ବିଲ ଆଗତ ସମୟରେ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ହାତ ଟେକିଲେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନକହି ଟେକିଦେଲେ । ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ । ଏହା ସହ କହିଥିଲୁ ଯେ, ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚୁପ । ସବୁଥିରେ କହିଲେ ଠିକ । କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଜିଠୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଜେନ୍-ଜି, ଚାଷୀ ଓ ଚାକିରିଆ, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ।"
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, "ସାରା ଭାରତରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି । ଏହାସହ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳ ଜମି ମଧ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେପରି ଏକତରଫା ଭାବେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆଇନ ଯୋଗୁଁ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସିଜିମାଳି, ଦେଓମାଳୀ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ସବୁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଚାଲ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଭିଟାମାଟି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଉଛୁ ।"
ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରିତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ କହିଛନ୍ତି,"ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି, ସେହି ଦିନଠୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ସେ ଦିନଠାରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଢ଼ିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ । ରାଜ୍ୟର ଉଜ୍ବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସରକାର ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ନେଉଛନ୍ତି । ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଝିଛନ୍ତି । ସେ ଦିଗରେ ଆଜି ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ । ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଖଣିକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଆଜି ସବୁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୀମା ଟପିଲାଣି," ବୋଲି କହିବା ସହ ଆଗାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁଜାତା; କହିଲେ- 'ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ନୁହେଁ, ପାର୍ଟି ବଡ଼'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବ ବିଜେଡି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର