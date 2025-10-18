ETV Bharat / state

ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ, ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି

PURI SEA BEACH
PURI SEA BEACH (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 18, 2025 at 2:53 PM IST

ପୁରୀ: ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୁଏ । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅନେକ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ମାଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟରେ ଶିକାର ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ନଜିର ରହିଛି । ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି:

ପୁରୀ ଭଳି ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଦାଶ। ପୁରୀର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ହେଉଛି ଚାରିଧାମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ଧାମ। ଏଠାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁତ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଛି, ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବୁଡି ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହୁଁ। କାରଣ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଅଟୋରେ ନେଲା ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଫଳରେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି। ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯଦି ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରନ୍ତା ତେବେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ନେବା ସହଜ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ମୋର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ।


ପୁରୀ ଆସିଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସମୁଦ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଘଟଣ ଘଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆହତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି । ତେବେ ଗୁରୁତର ଆହତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବହୁତ୍ ଗୁରୁତ୍ଵ ରହିଛି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳି ପାରିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ।

ସମୁଦ୍ରରେ କିଭଳି ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ସେନେଇ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ:


ଅନେକ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ କଥା ନମାନି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ସାଙ୍ଗକୁ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟରେ ପଡି ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ କିଭଳି ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କଣ ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ସେନେଇ କୌଣସି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା ସାଇନବୋର୍ଡ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲଗାଯାଇନାହିଁ।‌ ଫଳରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅନେକ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସାଇନବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଘରୋଇ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ସଂଘ ଓ ହୋଟେଲିୟର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।‌


ପୁରୀ ବିଚ୍ ଘରୋଇ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ହାରି ରାଓ କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଉ। ହେଲେ ଆମେ ଅଟୋ ହେଉକି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡ଼ିରେ ଗୁରୁତର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ୍ ନେଇଥାଉ। ହେଲେ ଏଥି ପାଇଁ ବହୁତ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିବାରେ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବେଳାଭୂମିରେ, ଅତିକମ ରେ ୩ ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ଦ୍ଵାରା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିଯାଇ ଗୁରୁତର ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ନେବାରେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରନ୍ତା। ଅନେକ ଲୋକ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ନମାନି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ଓ କରେଣ୍ଟ ଯୋଗୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ କଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ଓ କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏ ନେଇ ବେଳାଭୂମିରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେ ଅନେକ ଅଘଟଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କୁହନ୍ତି, "ବେଳାଭୂମି ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ନ କରିବା, ବେଳାଭୂମିରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ୍ କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ୍ ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ଯଦି କେହି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଡି ଯିବେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଅଧିକ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି, ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

