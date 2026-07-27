ETV Bharat / state

ଜୋର ଧରିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି; 'ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ତତ୍କାଳ ପଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ'- ନବୀନ

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋର କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Demand for resignation of Mass Education Minister grows; 'Nityananda should resign immediately like Dharmendra' - Naveen
ଜୋର ଧରିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି; 'ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ତତ୍କାଳ ପଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ'- ନବୀନ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 27, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NITYANANDA GOND RESIGNATION DEMAND, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଦୁଇ ହାଜରରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ । ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଏହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋର କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ଗତ ୧୫ ଦିନ ହେବ ବିଜେଡି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ନବୀନ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୁପ ଦାବି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି ।

ଜୋର ଧରିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି; ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ତତ୍କାଳ ପଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ :- ନବୀନ (ETV BHARAT ODISHA)

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, "ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ଗତ ୧୫ ଦିନ ହେବ ବିଜେଡି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଆସୁଛି । କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି ନଜରକୁ ଆସିଛି । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସେ ତତ୍କାଳ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ବିଗତ ଦୁଇରୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ହେଲା ଏହି ଦାବି ଆମେ କରୁଛୁ ।"

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)

ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ- ଭକ୍ତ

ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଆସୁଛି । ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି । ତାପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଯାଉନାହିଁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ରଖିଛୁ । ସରକାର ଯୋଦି ଏମିତି ରହିବେ ଆମେ ଜନଜାଗରଣ କରି ଏକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ । ଆମେ 7ରୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛୁ । ଏହା ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କେମିତି ଗୋଲାମ ହେବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଗୋଲାମୀ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପିଲାମାନେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପା ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ କେହି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ । କୌଣସି ବାପା ମା ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଗୋଲାମ ହୁଅନ୍ତୁ । ସରକାରୀ, ପ୍ରାଇମେରୀ, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । ସମସ୍ତେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବେ । ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ । ଶିକ୍ଷାକୁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ଟେକି ଦେବାକୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସଦବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ । ନୂଆ ଭାବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ନହେଲେ ଆଦୌ କଂଗ୍ରେସ ବରଦାସ୍ତ କରିବନାହିଁ । କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ । ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନନେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରିବୁ ।"

ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ (ETV BHARAT ODISHA)

24 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କେହି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ କି?- ବିଭୁତି

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା । "24 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କେହି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ କି ? ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ତ୍ୟାଗର ଉଦାହରଣ ରଖିଛନ୍ତି । ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ନବୀନ ବାବୁ ଆଗ ନିଜେ ଶିଖନ୍ତୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା
ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ...ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରେ ତେଜିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଝଡ଼; ଗଣ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ, ଜବାବ ଦେଲା ବିଜେପି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

MASS EDUCATION MINI NITYANANDA GOND
BJD SUPREMO NAVEEN PATNAIK
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
PCC PRESIDENT BHAKTA DAS
NITYANANDA GOND RESIGNATION DEMAND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.