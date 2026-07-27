ଜୋର ଧରିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି; 'ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ତତ୍କାଳ ପଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ'- ନବୀନ

ଜୋର ଧରିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି; 'ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ତତ୍କାଳ ପଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ'- ନବୀନ
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋର କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 27, 2026 at 5:23 PM IST
NITYANANDA GOND RESIGNATION DEMAND, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଦୁଇ ହାଜରରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ । ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଏହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋର କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ଗତ ୧୫ ଦିନ ହେବ ବିଜେଡି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ନବୀନ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୁପ ଦାବି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, "ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ଗତ ୧୫ ଦିନ ହେବ ବିଜେଡି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଆସୁଛି । କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି ନଜରକୁ ଆସିଛି । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସେ ତତ୍କାଳ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ବିଗତ ଦୁଇରୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ହେଲା ଏହି ଦାବି ଆମେ କରୁଛୁ ।"
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ- ଭକ୍ତ
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଆସୁଛି । ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି । ତାପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଯାଉନାହିଁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ରଖିଛୁ । ସରକାର ଯୋଦି ଏମିତି ରହିବେ ଆମେ ଜନଜାଗରଣ କରି ଏକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ । ଆମେ 7ରୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛୁ । ଏହା ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କେମିତି ଗୋଲାମ ହେବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଗୋଲାମୀ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପିଲାମାନେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପା ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ କେହି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ । କୌଣସି ବାପା ମା ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଗୋଲାମ ହୁଅନ୍ତୁ । ସରକାରୀ, ପ୍ରାଇମେରୀ, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । ସମସ୍ତେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବେ । ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ । ଶିକ୍ଷାକୁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ଟେକି ଦେବାକୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସଦବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ । ନୂଆ ଭାବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ନହେଲେ ଆଦୌ କଂଗ୍ରେସ ବରଦାସ୍ତ କରିବନାହିଁ । କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ । ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନନେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରିବୁ ।"
24 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କେହି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ କି?- ବିଭୁତି
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା । "24 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କେହି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ କି ? ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ତ୍ୟାଗର ଉଦାହରଣ ରଖିଛନ୍ତି । ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ନବୀନ ବାବୁ ଆଗ ନିଜେ ଶିଖନ୍ତୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ...ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରେ ତେଜିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଝଡ଼; ଗଣ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ, ଜବାବ ଦେଲା ବିଜେପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର