ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଜନ୍ତା !, ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଦାବି

ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ । ଲୋକେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା ସହ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ।

Demand for construction of foot overbridge In Front of Khordha District Judicial Court Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଦାବି (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 18, 2026 at 8:42 AM IST

ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୁଡିସିଆଲ କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ( ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟିକ ପରିସର) ସମ୍ମୁଖ ଲୁଇସ୍ ରୋଡ୍ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି । ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଲୋକେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା ସହ ନିୟମିତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଏକ ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓକିଲ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବହୁଥର ଦାବି କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ । କୋର୍ଟ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତାରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ହେଉଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏହି ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ନୂଆ କୋର୍ଟ କୋଠାରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ ନ କରି କୋର୍ଟ ସାମ୍ନା ଲୁଇସ୍ ରୋଡରେ ଲୋକମାନେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ରାସ୍ତା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତାକୁ ନୋ ପାର୍କିଂଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତ ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୋ-ପାର୍କିଂ ଲେଖାଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଗାଡି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେହି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ରାସ୍ତା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଯାଉଛି । ତେଣୁ ଫୁଟ-ଓଭର ବ୍ରିଜ କାମ ଉକ୍ତ ବିଭାଗର ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମସି) ମେୟର ସୁଲଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।

୩ ସପ୍ତାହ ତଳେ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା:

ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୩ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ସାମ୍ନା ଲୁଇସ୍ ରୋଡରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବବିତା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମନୋଜଙ୍କ ସହ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଥିଲେ ।
ଏହି ସମୟରେ କଳ୍ପନା ଛକ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଏକ ଇନୋଭା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ବବିତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

"ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ମାନିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି"

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓକିଲ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା । ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ମାନିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି । କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ବିଜେବି କଲେଜ ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଯାଉଛି । ତେଣୁ ଏଠାରେ ନିହାତି ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ କରିବା ଉଚିତ । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୃତୟନ କରାଗଲେ ଯାତାୟାତରେ ସୁଧାର ଆସିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କମିପାରିବ । କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ବଢିଯାଇଛି । ତେଣୁ ଉଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଏସିପିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛୁ ।"

"ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି"
ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓକିଲ ସଂଘର ପୂର୍ବତନ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଠାରେ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଦାବି ଜଣାଇଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି । ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ । କୋର୍ଟରେ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାର୍କିଂସ୍ଥଳ ଥିବା ସତ୍ୱେ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଦିଗରେ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ସେପଟେ କୋର୍ଟକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

"ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ"

ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ଏସିପି ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

