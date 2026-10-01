ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଘାଇ, ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବି: ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ
ଘାଇ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ସଠିକ ମରାମତି କରିବା ସହିତ କ୍ଷତପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ପଂଚାୟତବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 1, 2026 at 9:46 PM IST
Demand for aid to flood victims, ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି । ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ର ତରପଦା, କସପା, ଛଛିଣା, ମଲ୍ଲିକାପୁର ଓ ଦଶରଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୋଟ ୧୯ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଅହିୟାସ ବଜାରର ୪୦୦ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ୟା ଦ୍ବାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପନ୍ନ ଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରିନି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଜି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଭଲ ଭାବେ ତୁରନ୍ତ ଘାଇ ବନ୍ଦ କରିବା, ଘର ଭଙ୍ଗା ତଦନ୍ତ କରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, କୃଷି ଋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିବା, ଅହିୟାସ ବଜାରର ୪୦୦ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବା ଆଦି ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଜୁନ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା l ଏହି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦୋଭାବିଲିପାଟଣା ନିକଟରେ ଏକ ବିରାଟ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଅହିୟାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବଜାରରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା l ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁ ଘାଇ ବାଟେ ପାଣି ଯାଇ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ଅହିୟାସ ବଜାର ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି l
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୋଭାବିଲିପାଟଣା ଘାଇକୁ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗି ବନ୍ୟା ପାଣି ଅହିୟାସ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ମାଡି ଯାଉଛି l ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥୁବା ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଦୋକାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି l
ଏହି ଘାଇ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ସଠିକ ମରାମତି କରିବା ସହିତ କ୍ଷତପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ପଂଚାୟତବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- '80 ବର୍ଷରେ ଏମିତି ବନ୍ୟା ଦେଖିନି'; 2 ମାସରେ 9 ଥର ମାଡି ଆସିଛି ବଢି ପାଣି, ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାରେ ଦହଗଞ୍ଜ ଜୀବନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖରସ୍ରୋତାରେ ପୁଣି ଘାଇ, ସିଂହପୁର ଫଳପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର