ପାର୍ବଣରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲେ ବାନ୍ଧିବ ପୋଲିସ: କଟକ ଡିସିପି
ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ବିରୋଧରେ ୧୧ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ । ହ୍ବାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର 8280338303ରେ ମେସେଜ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 6, 2026 at 3:29 PM IST
କଟକ: ଆସନ୍ତା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ କଟକରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କିମ୍ବା ଦାଦାବଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସିଧା ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନିଜର କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି । ପୂଜାକୁ ଭୟମୁକ୍ତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ଏକ ମେଗା ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ ୩୬୦ ଜଣ ୱାରେଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇସାରିଛି ବୋଲି ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ।
କେହି ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିଲେ, ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭସାଣି ମାର୍ଗକୁ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ବିରୋଧରେ ୧୧ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇସାରିଥିବା ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପୂଜା କମିଟି ନାଁରେ କେହି ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ଭୟ ନକରି ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହ୍ବାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର 8280338303ରେ ମେସେଜ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ କଟକ ଡିସିପି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
କେତେ ଜଣ ଗିରଫ ?
ଏଥିସହିତ ୧୬୪ ଜଣ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 'ଡ୍ରଙ୍କନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ' ଓ ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଶତାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । କେଏମସି ସହ ମିଶି ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜବରଦଖଲ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଆକ୍ସନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ।
କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ DCP ?
ସେହିପରି ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ କଡା ନଜର ରଖିଥିବା କଟକ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଡିସିପି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରିଥିବା ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଜେଲରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ,ବାହାରେ ପୁଲିସର ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଦ; ଏସବିଆଇ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଲୁଟ ଘଟଣାରେ 5 ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗିରଫ
ଆଜିଠୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ