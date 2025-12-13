ETV Bharat / state

ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣୀକୁ ପୁରିଲା 2ବର୍ଷ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲା ନାହିଁ ଇଞ୍ଚେ ଜମି

ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘୋଷଣା ହେବାର ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିନି ।

DELAYS IN LAND ACQUISITION PROCESS
ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣୀକୁ ପୁରିଲା 2ବର୍ଷ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲା ନାହିଁ ଇଞ୍ଚେ ଜମି (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 13, 2025 at 7:15 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଅଧୁରା ରହିଯିବନିତ କେନ୍ଦ୍ରପଡାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ? ପୂରଣ ହେବ ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ । କାହିଁକିନା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘୋଷଣା ହେବାର ଅଢେଇ ବର୍ଷ ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣୀକୁ ଦୁଇବର୍ଷ ପୁରିଥିବା ବେଳେ ଆଜିବି ଆଗେଇ ପାରୁନି କାମ । ଠିକ୍‌ ଆଜିର ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇ ଚୁପ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର । ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବର୍ଗଙ୍କୁ କେବଳ ବିସ୍ମିତ କରିଛି । ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି।


କେଉଁଠି ଓ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ?

ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣୀକୁ ପୁରିଲା 2ବର୍ଷ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲା ନାହିଁ ଇଞ୍ଚେ ଜମି (ETV BHARAT ODISHA)


କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡାରେ ଷ୍ଟିଲ୍‌ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଏପ୍ରିଲ 4, 2023ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟୋକିଓରେ ଭେଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ଓ ନିପ୍ପନ ଷ୍ଟିଲ ମୁଖ୍ୟ ଏଇଜି ହାସିମୋତୋ। ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ନିପ୍ପନ ଷ୍ଟିଲ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ାରେ 1 ଲକ୍ଷ 2 ହଜାର 275 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଦ୍ବାରା ବାର୍ଷିକ 24 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 16 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଏହି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସର୍ବବୃହତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା।

ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ଶିଳ୍ପ,ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରର ଅନୁଗାମୀ:


2023 ମସିହାରେ ଖୁବ ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଚାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଶିଳ୍ପ,ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ରାମନଗର, ଖରିନାସୀ, ବତୀଘର ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟୁନ 6 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥିଲା। 2023 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରୁ "ଶାରଦା" ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ଏନଜିଓ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେବା ପରେ 2023 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 11,12 ଓ 13 ତାରିଖରେ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମସଭା ବା ଜନଶୁଣାଣୀ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଶୁଣାଣୀ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ବୈଠକ ବସିବାର ଥିଲା। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏଭଳି ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ମହାକାଳପଡ଼ା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେତେବେଳର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଗାମୀ।

ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନହେବାକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ?


କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଏମଏନଏସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଯୁବକ ମାନସ ମଲ୍ଲ କୁହନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଏକ ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଯୋଜନା ଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ବଡବଡ ହୋର୍ଡିଂ ମରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଭାଷଣରେ ରହି ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରି ପାରିନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିନି ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହି ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପରୋକ୍ଷରେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ।"

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୟାଧର ଧଳ କୁହନ୍ତି,"2023 ମସିହାରେ ପୂର୍ବ ନବୀନ ସରକାର ବତୀଘର, ଖରନାସୀ, ରାମନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ସେହିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଚାରି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଜନଶୁଣାଣୀ ଶେଷ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 11(1) ନୋଟିସ ଲଗାଯାଇ ଝିଅ ଝିଆଣୀ ସତ୍ତ୍ୱ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଵ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ଏଥିସହ ସରକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ ଏହା ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜନଶୁଣାଣୀକୁ ଦୁଇବର୍ଷ ବିତିବା ସହ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ସାରିଛି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜମି ଗୁଡିକ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ହେବ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ।ଶିଳ୍ପ ହେଲେ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ,ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଭୂମିକା ଥିଲା ଭଳି ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ।ତେଣୁ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ନୋଟିସ ମାରିଦେଇ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ ହୋଇ ବସିଛି। ନା ଲୋକମାନେ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଜମି ମିଳିପାରୁଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁଠି ତୃଟି ରହିଛି ବା ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାହାକୁ ଠିକ କରି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରକାର କରନ୍ତୁ ।"



ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ?


ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କୁହନ୍ତି,"ଏଏମଏନଏସ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ 6ଟି ଗାଁର 1281.348 ଏକର ଜମି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ 11(1) ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା କାରଣ ସେଠାରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି ଓ ପାଣି ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭେରିଫିକେସନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଆମର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ 6ଟି ଗାଁ ଓ ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗାଁର 56.02 ଏକର ଜମି ମାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେନେଇ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ। ତେବେ ସରକାରୀ ଭାବେ 153.65 ଏକର ପତିତ କିସମ ଜମିକୁ ଇଡ୍କୋ ଆମ ଠାରୁ ନେଇଛି।"


କେତେ ଷ୍ଟିଲ ଉତ୍ପାଦନର ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ?


ବାର୍ଷିକ 24 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୋଟ 1,45,120 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବେ ଏଏମ(ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ) ଏବଂ ଏନଏସ (ନିପ୍ପନ ଷ୍ଟିଲ)। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଏମ ଏବଂ ଏନଏସ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ 14 ମେଟ୍ରିକ ଟନ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ସାଙ୍ଗକୁ 90 ଏମଟିପିଏ ନିଜସ୍ୱ ଜେଟି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲ ଅଧିନ ଖରନାସୀ,ବଡ଼ଟୁବି, ରାମନଗର,ବନ ବିହାରୀପୁର, ନିପାଣିଆ,ବରକୋଳିଖଳା ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହରିଆବାଙ୍କ ଓ ବାହାକୁଦ ଗ୍ରାମର ମୋଟ 4712.522 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଇଡକୋ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ପାଖଆଖ ଜମ୍ବୁ, ସୁନୀତି, ଗୋଗୁଆ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଶିଳ୍ପ ହେଲେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ଏଠାକାର 70%ଲୋକେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ବେଳେ 15% ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ବାକି 15% ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ନିଯୁକ୍ତି,ଜମି ହରାଇବାକୁ ଥିବା ପରିବାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠୁଥିବା ବେଳେ "K" ଫର୍ମ ପଟ୍ଟା ବା ଜଙ୍ଗଲଜମି କହି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ବଙ୍ଗଭାଷି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଡାଇ ଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଯାହା ଏଯାବତ ହୋଇପାରିନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶିଳ୍ପ ଭାଗ୍ୟ: କେବେ ହେବ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ଗ୍ରୀନ ଏମୋନିୟମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

