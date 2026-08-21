MCLକୁ ଜମି ଦେବାର ବିତିଗଲାଣି ୪୦ ବର୍ଷ, ନିଯୁକ୍ତି ନମିଳିବାରୁ ଆତ୍ମାହୁତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ
୨୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିଲେ ସମୂହ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : August 21, 2026 at 10:07 AM IST
ଅନୁଗୋଳ: ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାଳଚେର ବଡ଼ଜୋରଡ଼ା ଖଣି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଏମସିଏଲକୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତଥାପି ଶୁଣୁନି ଏମସିଏଲ । ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ପୁଣି ହିଙ୍ଗୁଳା ଖଣି ଜିଏମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ସମୂହ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ସମୂହ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ
ଅନୁଗୋଳ ତାଳଚେର ଉପଖଣ୍ଡ ବଡ଼ଜୋରଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ଏକର ଜମିକୁ ଏମସିଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ୧୯୮୬ରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ଏମସିଏଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଲୋନୀ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଚାଷ ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ହରାଇଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ କମ ଥିବାରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଏମସିଏଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ।
ଏନେଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସଙ୍ଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓ ବବିତା ବିଶ୍ୱାଳ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଗତ ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ୯୪ ଜଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲା ଏମସିଏଲ । କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଗତ ୨୦୦୬ରେ ଏମସିଏଲ ପୁଣି ଥରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଥିଲା । ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଛି । ଏହା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତାଳଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ବହୁବାର ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଥଇଥାନ ଓ ପୁନର୍ବାସ ପରାମର୍ଶ ଦାତା କମିଟିରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଏମସିଏଲକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଛି । ତଥାପି ଶୁଣୁନି ଏମସିଏଲ ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜନନୀ ସାହୁ ଓ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି "ଏମସିଏଲର ଏଭଳି ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଚ୍ଚନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏମସିଏଲ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦେଶ ମାନିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୪୦ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଏଡାଇ ଯାଉଛି । ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏମସିଏଲ ସମୟ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଛି । ଫଳରେ ଅଯଥାରେ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହଛନ୍ତି ।
18ରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ
ଗତ ୧୮ ତାରିଖ ଠାରୁ ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ହିଙ୍ଗୁଳା ଜିଏମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି । ୨୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିଲେ ସମୂହ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏମସିଏଲ ଅଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚରାଧୀନ ଥିବାରୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ତାରିଖ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଥିବାରୁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏମସିଏଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଏମସିଏଲ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଦ ଧରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ଭାବେ କିଛି ଦେବାକୁ ଏମସିଏଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଦୁଷଣରେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଗୋଳବାସୀ; ସ୍ଵର ସାଜିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନୁଗୋଳ ଲିଙ୍ଗରା ନାଳରେ ଭାସିଗଲେ କାଉଡ଼ିଆ, ଜଣଙ୍କ ମିଳୁନି ପତ୍ତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ