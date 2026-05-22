ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ; ହତାଶ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ (Etv Bharat)
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବୈଶ୍ଵିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ୟୁନେସ୍କୋକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ କେବେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ବର୍ଷ ତଳୁ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତଥାପି ବିଳମ୍ବ ହେବାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ । ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
କଲିକତା ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ମିଳିଲା, ରଥଯାତ୍ରାକୁ କେବେ ?
କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟୁନେସ୍କୋର ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳି ଆସି ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅତୀତରେ କଲିକତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଓଡ଼ିଶାର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ସେହି କ୍ରମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, 'ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏକ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ତାହାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ବିରଳ ପରମ୍ପରା । ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ଵରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ରଥଯାତ୍ରାକୁ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ସେ ଦିଗରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ଗୌରବର କଥା ହେବ ।'
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, 'ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ଦରକାର। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁପାରିସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ନେଇ ୟୁନେସ୍କୋକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ୟୁନେସ୍କୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆହୁରି ବିଶ୍ଵ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଐତିହ୍ୟ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଐତିହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର ହେବ।'
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବେଗ ରହିଛି। ଜାତି, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଶାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଅତୀତରେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହା ଆଗେଇ ପାରିନଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଯୋଗଦେବା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ କୁହନ୍ତି, 'କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି। ତେବେ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ୟୁନେସ୍କୋଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠାକୁ ଆସି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଆମର ଆଶା ରହିଛି, ୟୁନେସ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗବେଷକମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।'
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, 'ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଏଥି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ, ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତାମତ ନେବୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
