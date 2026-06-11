ETV Bharat / state

ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀରେ ବିଳମ୍ବ ଅଭିଯୋଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଧାରଣା

ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାକୁ ନେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

Delay in No Confidence Motion Against Nayagarh Block Chairman Sparks Protest
ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାବିରେ ଧାରଣା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ଼: ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାକୁ ନେଇ, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD)ର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଳମ୍ବର ପ୍ରତିବାଦରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାବିରେ ଧାରଣା (ETV Bharat)

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ମେ' ୧୨ ତାରିଖରେ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ମେ' ୧୫ ତାରିଖରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତିସଭ୍ୟମାନେ ମେ' ୧୮ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରକିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରହିଥିବା ଦସ୍ତଖତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଠାଇ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତ ମେ' ୩୦ ତାରିଖରେ କିଛି ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ସମାଦ୍ଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଛନ୍ଦିଥିଲେ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ।

Delay in No Confidence Motion Against Nayagarh Block Chairman Sparks Protest
ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାବିରେ ଧାରଣା (ETV Bharat)

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଲଗ୍ନଜିତ ରାଉତ ପହଞ୍ଚି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବୁଝାଶୁଝା କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରକିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ । ୩୦ ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଭେଟିବା ପରେ ବି ଅନାସ୍ଥା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ ଦଳର ହାତ ବାରିଶ ସାଜୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅନାସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦାବି କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ।

Delay in No Confidence Motion Against Nayagarh Block Chairman Sparks Protest
ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାବିରେ ଧାରଣା (ETV Bharat)

ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଭିତରେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ l ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ନହେବ ସେପଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।


ଏନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଇଟାମାଟି ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ଵରୀ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ । ମେ' 18 ତାରିଖରୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏତେଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦାବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାସ୍ଥା ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ।"

Delay in No Confidence Motion Against Nayagarh Block Chairman Sparks Protest
ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାବିରେ ଧାରଣା (ETV Bharat)

ନାଟୁଗାଁ ସାଗରବାଳା ବରାଳ ସରପଞ୍ଚ, "ଦଳର (ବିଜେଡି) ନିଷ୍ପତ୍ତିକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ସମ୍ମାନ ରହିବା କଥା । ଆମ ସହଯୋଗରେ ସେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଦଳ ଚଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜଣାଇବାର ଥିବା । ଆମେ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତିସଭ୍ୟମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ।"

Delay in No Confidence Motion Against Nayagarh Block Chairman Sparks Protest
ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାବିରେ ଧାରଣା (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ; ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେଡି

ନୟାଗଡ଼ ରାଇପୁର ସମବାୟ ସମିତିରେ ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପୋଲିସ

ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ଉପକୂଳ: ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

TAGGED:

NAYAGARH BLOCK CHAIRMAN
PROTEST AGAINST NAYAGARH CHAIRMAN
DELAY IN NO CONFIDENCE MOTION
ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
NO CONFIDENCE MOTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.