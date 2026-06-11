ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀରେ ବିଳମ୍ବ ଅଭିଯୋଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଧାରଣା
ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାକୁ ନେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : June 11, 2026 at 1:49 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାକୁ ନେଇ, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD)ର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଳମ୍ବର ପ୍ରତିବାଦରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ମେ' ୧୨ ତାରିଖରେ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ମେ' ୧୫ ତାରିଖରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତିସଭ୍ୟମାନେ ମେ' ୧୮ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରକିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରହିଥିବା ଦସ୍ତଖତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଠାଇ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତ ମେ' ୩୦ ତାରିଖରେ କିଛି ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ସମାଦ୍ଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଛନ୍ଦିଥିଲେ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଲଗ୍ନଜିତ ରାଉତ ପହଞ୍ଚି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବୁଝାଶୁଝା କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରକିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ । ୩୦ ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଭେଟିବା ପରେ ବି ଅନାସ୍ଥା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ ଦଳର ହାତ ବାରିଶ ସାଜୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅନାସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦାବି କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ।
ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଭିତରେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ l ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ନହେବ ସେପଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଇଟାମାଟି ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ଵରୀ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ । ମେ' 18 ତାରିଖରୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏତେଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦାବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାସ୍ଥା ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ।"
ନାଟୁଗାଁ ସାଗରବାଳା ବରାଳ ସରପଞ୍ଚ, "ଦଳର (ବିଜେଡି) ନିଷ୍ପତ୍ତିକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ସମ୍ମାନ ରହିବା କଥା । ଆମ ସହଯୋଗରେ ସେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଦଳ ଚଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜଣାଇବାର ଥିବା । ଆମେ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତିସଭ୍ୟମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼