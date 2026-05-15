ପୁଣି ବିବାଦରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ; ଗୋଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ୫ ଗୋପାଳକ ଗିରଫ, ବଢୁଛି ଜନଅସନ୍ତୋଷ

ଗୋପାଳକ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଧରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋ-ସୁରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଡେଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

Delang police arrested 5 cowherds on charges of cow smuggling
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 7:35 PM IST

ନିମାପଡା(ପୁରୀ): କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ୫ ଜଣ ନିରୀହ ଗୋପାଳକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି । ଗୋ-ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ୫ ଜଣ ଗୋପାଳକ ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଧରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଗୋ-ସୁରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଡେଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। କୌଣସି ଗଭୀର ତଦନ୍ତ ନକରି ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋ-ଚାଲାଣକାରୀ ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଗୋପାଳକ ସଂଘ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଗୋପାଳକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଗୋରୁପାଳନ ସେମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି । ଏହା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପୋଲିସ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନକରି କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରିଛି।'

ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧରଣୀଧର ସାହୁ ପୋଲିସର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବେଆଇନ ପଥର ଓ ମୋରମ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ପୋଲିସ ଏବେ ନିରୀହ ଗୋପାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନିଜର ବାହାଦୁରି ଦେଖାଉଛି।'

ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରସନ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋ-ଚାଲାଣକାରୀ ନା ଗୋପାଳକ ତାହାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏଭଳି ଏକତରଫା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁଟାଇ ଦେଉଛି।
ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଗୋପାଳକମାନେ ନିଜର ହକ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟରେ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।'

ଏ ନେଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ କୁହନ୍ତି, 'ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଲେଖା ଆଣିଛୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା କଥା, ହେଲେ ଜଣାଇ ନାହାଁନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନମାନେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଗାଈ ନେବୁ ବୋଲି। କାହା ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ରାତିରେ ନେଉଛନ୍ତି । ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ନ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀପଠା ଦେଇ ନେଉଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଏହା ସଂଖ୍ୟଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ରାତିରେ ନେଉଥିଲେ, ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା

