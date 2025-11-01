ETV Bharat / state

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ପାଖ ମାଡ଼ିଲେନି ସମାଜ ଲୋକ, ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ତିନି ଯୁବତୀ

ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଘଟଣା । ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେନି ସମାଜ ଲୋକେ, ଶେଷକୃତ୍ୟ କଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତିନି ଯୁବତୀ ।

KALAHANDI WOMEN PERFORM LAST RITES
KALAHANDI WOMEN PERFORM LAST RITES (ETV Bharat Odisha)
Published : November 1, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
ଭବାନୀପାଟଣା: ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି ସତ୍ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି କୁସଂସ୍କାର । ଘର କୌଣରେ ଲାଗିଥିବା ଅଳନ୍ଧୁ ପରି ଆଜିବି କେଉଁଠି ନାଁ କେଉଁଠି ଜାବୁଡି ଧରିଛି ସାମାଜିକ କଟକଣା । ଆଉ ସେହି କଟକଣା ଏତେ ମଜବୁତ ଯେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କାର ବି ତା' ସମ୍ମୁଖରେ ହାର ମାନୁଛି । ଜୀବନ ଥିବା ମଣିଷ ତ ଏହି ସାମାଜିକ କଟକଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି,ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡୁନାହିଁ ଶରୀର । ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ।

KALAHANDI WOMEN PERFORM LAST RITES (ETV Bharat Odisha)

ଶିଳ୍ପର ସହର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁର ଦୀର୍ଘ ୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ କେହି ନ ଆସିବା ଘଟଣା ଏବେ ଆମ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଦେଇଛି । ଏପରିକି ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବା ପରେ ତିନିଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯୁବତୀ ଆଗେଇ ଆସି ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମ ସମାଜ ସଂସ୍କାରରେ ଯେଉଁଠି ମହିଳାଙ୍କୁ ମଶାଣିକୁ ଯିବା ବାରଣ, ସେଇଠି ଏହି ତିନି ଭଉଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ।

ଶେଷକୃତ୍ୟ କଲେ ତିନି ଯୁବତୀ
ଶେଷକୃତ୍ୟ କଲେ ତିନି ଯୁବତୀ (ETV Bharat Odisha)

ଶେଷକୃତ୍ୟ କଲେ ତିନ ଯୁବତୀ:

ଗତ ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟା ସମୟରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପ୍ରଧାନୀ ପଡ଼ାର ଯୁବକ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ । ସକାଳ ୮ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଳୋକଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ କଟକଣା ଭୟରେ କେହି ବାହାରି ନଥିଲେ । ଶେଷରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ୩ ଜଣ ଯୁବତୀ ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ସମ୍ମାନର ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ।

ଶେଷକୃତ୍ୟ କଲେ ତିନି ଯୁବତୀ
ଶେଷକୃତ୍ୟ କଲେ ତିନି ଯୁବତୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ମୃତ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ପ୍ରତିମା ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି,"ମହେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ । ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଲୁ । ତା'ର କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛୁ, କହିବା ପରେ ବି ନା' ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ନା' ଆମ ସମାଜରୁ କେହି ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ ।"

ଶେଷକୃତ୍ୟ କଲେ ତିନି ଯୁବତୀ
ଶେଷକୃତ୍ୟ କଲେ ତିନି ଯୁବତୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ପାଇକ ସମାଜର କୁଳାଧ୍ୟକ୍ଷ:

ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ପାଇକ ସମାଜର କୁଳାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ଵଜ ପେସନିଆ କହିଛନ୍ତି,"ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ଠିକ୍ ହିସାବରେ କରାଯାଇଛି । ମହେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ଆସି ସମାଜକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅ ତା'ପରେ ସମାଜ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ସମାଜ ତାଙ୍କର ୪ଟି ଘଟଣାରେ ଆମ ସମାଜ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ମୁଁ ନିଜେ ଦିନ ୧୦ଟାରୁ ସେଠାର ଥିଲି, ସାମାଜିକ ଲୋକ ସବୁ କାଠ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ କଲେ । ହେଲେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ସମାଜ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଲେ ? ତେଣୁ ସମାଜର ଲୋକମାନେ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ ।"

3 WOMEN PERFORM LAST RITES
3 WOMEN PERFORM LAST RITES (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:

ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତନ୍ମୟ ଦର୍ବାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ପ୍ରଧାନୀ ପଡ଼ାର ମହେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଆଜି ବି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଭଳି କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସଚେତନା ମାଧ୍ୟରେ ଦୂର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ କାହିଁକି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ସେପଟେ ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନା କରାଯିବ ।"

KALAHANDI WOMEN PERFORM LAST RITES
KALAHANDI WOMEN PERFORM LAST RITES (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

