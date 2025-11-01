ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ପାଖ ମାଡ଼ିଲେନି ସମାଜ ଲୋକ, ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ତିନି ଯୁବତୀ
ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଘଟଣା । ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେନି ସମାଜ ଲୋକେ, ଶେଷକୃତ୍ୟ କଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତିନି ଯୁବତୀ ।
Published : November 1, 2025 at 4:51 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି ସତ୍ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି କୁସଂସ୍କାର । ଘର କୌଣରେ ଲାଗିଥିବା ଅଳନ୍ଧୁ ପରି ଆଜିବି କେଉଁଠି ନାଁ କେଉଁଠି ଜାବୁଡି ଧରିଛି ସାମାଜିକ କଟକଣା । ଆଉ ସେହି କଟକଣା ଏତେ ମଜବୁତ ଯେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କାର ବି ତା' ସମ୍ମୁଖରେ ହାର ମାନୁଛି । ଜୀବନ ଥିବା ମଣିଷ ତ ଏହି ସାମାଜିକ କଟକଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି,ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡୁନାହିଁ ଶରୀର । ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ।
ଶିଳ୍ପର ସହର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁର ଦୀର୍ଘ ୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ କେହି ନ ଆସିବା ଘଟଣା ଏବେ ଆମ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଦେଇଛି । ଏପରିକି ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବା ପରେ ତିନିଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯୁବତୀ ଆଗେଇ ଆସି ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମ ସମାଜ ସଂସ୍କାରରେ ଯେଉଁଠି ମହିଳାଙ୍କୁ ମଶାଣିକୁ ଯିବା ବାରଣ, ସେଇଠି ଏହି ତିନି ଭଉଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ।
ଶେଷକୃତ୍ୟ କଲେ ତିନ ଯୁବତୀ:
ଗତ ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟା ସମୟରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପ୍ରଧାନୀ ପଡ଼ାର ଯୁବକ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ । ସକାଳ ୮ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଳୋକଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ କଟକଣା ଭୟରେ କେହି ବାହାରି ନଥିଲେ । ଶେଷରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ୩ ଜଣ ଯୁବତୀ ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ସମ୍ମାନର ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ମୃତ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ପ୍ରତିମା ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି,"ମହେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ । ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଲୁ । ତା'ର କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛୁ, କହିବା ପରେ ବି ନା' ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ନା' ଆମ ସମାଜରୁ କେହି ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ ।"
ଏପରି କହିଲେ ପାଇକ ସମାଜର କୁଳାଧ୍ୟକ୍ଷ:
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ପାଇକ ସମାଜର କୁଳାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ଵଜ ପେସନିଆ କହିଛନ୍ତି,"ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ଠିକ୍ ହିସାବରେ କରାଯାଇଛି । ମହେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ଆସି ସମାଜକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅ ତା'ପରେ ସମାଜ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ସମାଜ ତାଙ୍କର ୪ଟି ଘଟଣାରେ ଆମ ସମାଜ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ମୁଁ ନିଜେ ଦିନ ୧୦ଟାରୁ ସେଠାର ଥିଲି, ସାମାଜିକ ଲୋକ ସବୁ କାଠ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ କଲେ । ହେଲେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ସମାଜ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଲେ ? ତେଣୁ ସମାଜର ଲୋକମାନେ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ ।"
ଏପରି କହିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତନ୍ମୟ ଦର୍ବାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ପ୍ରଧାନୀ ପଡ଼ାର ମହେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଆଜି ବି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଭଳି କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସଚେତନା ମାଧ୍ୟରେ ଦୂର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ କାହିଁକି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ସେପଟେ ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନା କରାଯିବ ।"
