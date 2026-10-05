କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁନାବେଡ଼ା HALରେ 'ଶକ୍ତି' ଇଞ୍ଜିନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କରିବେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟରେ ଥିବା HALରେ ଶକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନୂତନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ରିପୋର୍ଟ: ସିଏଚ. ଶାନ୍ତାକାର
Published : October 5, 2026 at 6:03 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନିକିଆ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ । ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ସୁନାବେଡ଼ାସ୍ଥିତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HAL)ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । HAL ପରିଦର୍ଶନ କରି ଶକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଜଡିତ ନୂତନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନାବେଡ଼ାସ୍ଥିତ HALର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ HAL ପରିସରକୁ ଯିବେ । ସେଠାରେ ୟୁନିଟ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅବଗତ ହେବେ ।
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HAL)ରେ ଶକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନୂତନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପ୍ରୋଟକଲ ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ତା କରାଯାଇଛି ।"
ଏହି ଅବସରରେ HALର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସୁନାବେଡ଼ା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି ରୋହିତ ବର୍ମା ଏବଂ ଜୟପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ତଥା IPS ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମିତ୍ତଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିରନ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ।
କୋରାପୁଟ ଏସପି ରୋହିତ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ସୁନାବେଡାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାୟୁ ଶକ୍ତି 2026: 'ପ୍ରଚଣ୍ଡ' ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ ଭରିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ