ETV Bharat / state

କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁନାବେଡ଼ା HALରେ 'ଶକ୍ତି' ଇଞ୍ଜିନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କରିବେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟରେ ଥିବା HALରେ ଶକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନୂତନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ରିପୋର୍ଟ: ସିଏଚ. ଶାନ୍ତାକାର

Defence Minister Rajnath Singh Sunabeda HAL visit
କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 5, 2026 at 6:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋରାପୁଟ: ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନିକିଆ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ । ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ସୁନାବେଡ଼ାସ୍ଥିତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍‌ (HAL)ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍‌ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । HAL ପରିଦର୍ଶନ କରି ଶକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଜଡିତ ନୂତନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନାବେଡ଼ାସ୍ଥିତ HALର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍‌ରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ HAL ପରିସରକୁ ଯିବେ । ସେଠାରେ ୟୁନିଟ୍‌ରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅବଗତ ହେବେ ।

Defence Minister Rajnath Singh Sunabeda HAL visit
କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat)

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HAL)ରେ ଶକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନୂତନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପ୍ରୋଟକଲ ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ତା କରାଯାଇଛି ।"

Defence Minister Rajnath Singh Sunabeda HAL visit
କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat)

ଏହି ଅବସରରେ HALର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସୁନାବେଡ଼ା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କୋରାପୁଟ ଏସ୍‌ପି ରୋହିତ ବର୍ମା ଏବଂ ଜୟପୁର ଏସ୍‌ଡିପିଓ ତଥା IPS ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମିତ୍ତଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିରନ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ।

କୋରାପୁଟ ଏସପି ରୋହିତ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ସୁନାବେଡାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।"

Defence Minister Rajnath Singh Sunabeda HAL visit
କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବାୟୁ ଶକ୍ତି 2026: 'ପ୍ରଚଣ୍ଡ' ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ ଭରିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ

'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ବିଶ୍ବ ଦେଖିବ ପୂରା ପିକ୍ଚର'

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

TAGGED:

RAJNATH SINGH KORAPUT VISIT
SUNABEDA HAL
ରାଜନାଥ ସିଂ
ରାଜନାଥ ସିଂ ସୁନାବେଡ଼ା ଗସ୍ତ
RAJNATH SINGH HAL VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.