ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁଣ୍ୟତିଥି; ଅଟଳ ଜୀଙ୍କ ସହ ଏକାଠୀ କାମ କରିଛୁ, ଓଡିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେବା ଅତୁଳନୀୟ-ରାଜନାଥ
ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର 'ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ' କହିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ।
Published : March 17, 2026 at 10:53 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 11:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: "ଆମେ କିଛି ସମୟ ଏକାଠୀ କାମ କରୁଥିଲୁ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ବେଶ୍ ସରଳତା, ଯାହା କହୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ କହିବାରେ ଓ କରିବାରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ନଥିଲା । ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ଓ କଥା ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା । ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଡାକ୍ତର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେମିତି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ । ସେମିତି ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଜନ ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଜନତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଇମାନଦାର ଭାବେ କରୁଥିଲେ । ସମାଜର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାର ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପଲିସି ତିଆରି କରିବାରେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ସେ ଜଣେ ଧୁରନ୍ଧର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ," ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ଵର ଓୟୁଏଟି ଠାରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହା କହିଥିଲେ l ରାଜନାଥଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
आज भुबनेश्वर में पूर्व केंद्रीय मंत्री डा. देबेंद्र प्रधान की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित ‘स्मृति सभा’ में उन्हें अपनी भावांजलि अर्पित की। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश, समाज और जनसेवा को समर्पित करने के साथ-साथ ओडिशा के विकास के लिए समर्पित कर दिया।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 17, 2026
ଏହି ଅବସରରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଥିଲେ, "ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସହଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛି । ସେ ଜଣେ ସରଳ ଓ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି । ଜନସେବା, ଦେଶସେବା କରୁଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନତିକରଣରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ଶିକ୍ଷା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସେ ।"
ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଥିବା ନେଇ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ । ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଯ୍ୟୋଧ ରାମ ମନ୍ଦିର ରାମ ଜନ୍ମ ଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । 1600 ରୁ 3200 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କରିଥିଲେ । MSP ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦର ସହ ଶିଳ୍ପ କରିଡ଼ର ସହ ଯୋଡା ଯିବା କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଆରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଭଲ ପଇବା ଦର୍ଶାଉଥିଲା । ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020 ଲାଗୁ କରିବା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ତା ପୂର୍ବରୁ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଜବୁତ୍ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ବିଜେପି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଭାରତର ନେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ରାଜନାଥ ।
