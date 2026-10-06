HAL କୋରାପୁଟରେ ରାଜନାଥ ସିଂହ; ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏରୋ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ, ‘ଶକ୍ତି’ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନ
ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ HALର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ କହିଲେ ରାଜନାଥ । ରିପୋର୍ଟ- ସିଏଚ ଶାନ୍ତାକାର
Published : October 6, 2026 at 6:01 PM IST
କୋରାପୁଟ: କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପ୍ରପଲସନ୍ (ଇଞ୍ଜିନ୍) ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏରୋ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ନକରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢତାର ସହ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ । ସୁନାବେଡ଼ାସ୍ଥିତ HAL କୋରାପୁଟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ବେଳେ ରାଜନାଥ HAL ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ୨,୦୦୦ତମ ଏରୋ-ଇଞ୍ଜିନକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ୨୧୮ କୋଟିର `ଶକ୍ତି' ଲାଇନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ । କୋରାପୁଟରେ 'ଶକ୍ତି' ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ମାଣ ଲାଇନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
କୋରାପୁଟର ସୁନାବେଡ଼ା ସ୍ଥିତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HAL) ପରିସରରେ ‘ଶକ୍ତି’ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ନିୟୋଜିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। Hon’ble Chief Minister Shri Mohan Charan Majhi joined Hon’ble Union Defence Minister Shri Rajnath Singh for the inauguration of the ‘Shakti’ Engine Manufacturing Complex at HAL, Sunabeda, Koraput. Touring the facility, the Chief Minister lauded the technical and engineering workforce while reaffirming Odisha’s strategic contribution to India's defence readiness and the realization of 'Aatmanirbhar Bharat'.— CMO Odisha (@CMO_Odisha) October 6, 2026
ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଧୁନିକ ଏରୋ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନ (metallurgy), ସଠିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ (precision engineering), ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ, ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ । ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କେବଳ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଇଞ୍ଜିନ୍, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଡିଜାଇନ୍, ପରୀକ୍ଷଣ ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି ଓ ଓଭରହଲ୍ (ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
୧୯୬୪ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ HAL କୋରାପୁଟର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଭାଗ MiG-21, MiG-27, MiG-29 ଏବଂ Su-30MKI ଭଳି ବିମାନ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି ଏବଂ ୯,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଓଭରହଲ୍ (ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ) କରିଛି। ସେ HALକୁ ଜରୁରୀତା, ଗୁଣବତ୍ତା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଇଞ୍ଜିନ ଉତ୍ପାଦନରେ ସଞ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉପଲବ୍ଧତାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ।
କୋରାପୁଟର ସୁନାବେଡ଼ାସ୍ଥିତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HAL) ପରିସରରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଜୀଙ୍କ ସହିତ ୨ୟ 'ଶକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଙ୍ଗ୍ ଲାଇନ୍'ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲି। ବିଗତ ୬ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ କୋରାପୁଟ HALର ଅତୁଳନୀୟ ଭୂମିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଦେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବ। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ HAL ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ତଥା କର୍ମଚାରୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣକୁ ମୋର ସାଧୁବାଦ ସହ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। Attended the inauguration of the second ‘Shakti Engine Manufacturing Line’ at Hindustan Aeronautics Limited (HAL) in Sunabeda, Koraput, alongside Hon’ble Union Defence Minister Shri Rajnath Singh Ji. For over six decades, HAL Koraput has played an unparalleled role in strengthening India’s national security, making it a matter of immense pride for every Odia. This state-of-the-art project, built with indigenous technology, will further strengthen India’s self-reliance in the defence sector and give the nation’s capabilities a new identity on the global stage. Heartiest congratulations to all the brilliant scientists, engineers, and personnel of HAL for their dedication and hard work. @HALHQBLR @rajnathsingh @DefenceMinIndia— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 6, 2026
ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ MSME, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ କୌଣସି ଏକ ସଂଗଠନ ଏକାକୀ ଉନ୍ନତ ଏରୋ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଶିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।
ସେ HAL କୋରାପୁଟକୁ ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରି, MSME ଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଏବଂ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏକ ଇଞ୍ଜିନ-ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧାରୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରପଲ୍ସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ HAL କୋରାପୁଟର 2,000ତମ ଇଞ୍ଜିନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିତରଣକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାରେ HAL କୋରାପୁଟର ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
HAL CMD କେ. ରବି କହିଛନ୍ତି ଯେ 2,500 ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 600 ରୁ ଅଧିକ MSME ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଭାଗ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ବିତରଣ, ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଇସ୍ରୋ ବନ୍ଦ କରିବ ରକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପବନ ଗୋଏନକାଙ୍କ ବଡ଼ ବ୍ୟାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ