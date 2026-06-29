'ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବନି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି, ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ'- ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ା ଯିବା ନେଇ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ବହି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ସଂଶୋଧିତ ବହି DEO କି ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦିଆଯିବ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : June 29, 2026 at 5:15 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 6:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର : ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ ନାହିଁ । ବରଂ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବନି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି । ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ । ବହି ତ୍ରୁଟି ନେଇ ତଦନ୍ତ କରି ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ 14 ପଏଣ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧିତ ବହି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ା ଯିବା ନେଇ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ବହି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହି ସଂଶୋଧିତ ବହି DEO କି ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦିଆଯିବ । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
"ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେପରି କୌଣସି ବାଧା ନଆସିବ, ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଠିକ୍ ଓ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଇବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ନଘଟିବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ ଭୁଲ୍
ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ବହିରେ ହଜାର ହଜାର ଭୁଲ ଦେଖାଯାଇଛି । ପାଖାପାଖି 2 ହଜାରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ ଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଅଟେ । କେଉଁ ବହିରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିମ୍ବୁଡା ନିମ୍ବୁଡା ଗୀତ ରହିଛି ତ ଆଉ କେଉଁ ବହିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭୁଲ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏପରିକି ‘ଓଡ଼ିଶା’ ବିଧାନସଭା ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ‘କର୍ଣ୍ଣାଟକ’ ବିଧାନସଭା ଚିତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭାବେ ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ଓଡ଼ିଆ ରଜ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହା ପିଲା ଓ ଶିକ୍ଷକ ସମେତ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏଭଳି ଭୁଲ ।
SCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ 3 ସସପେଣ୍ଡ, 6 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ସ୍କୁଲ ବହି ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ SCERT (Teachers Training & SCERT) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ତିନି ଜଣ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ୬ ଜଣ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏପଟେ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କମିଟିର ୧୪ଟି ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ସ୍କୁଲ ବହି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା କମିଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଜଣ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଲିପ୍ତା ମିଶ୍ର, ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଭାରତୀ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବନି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି, ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସମ୍ଭବ ।" କେବେ ଦେବେ ସଂଶୋଧିତ ବହି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଢ଼େଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଠାରୁ ନୂଆ ପୁସ୍ତକ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି କରି ବାକି କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ ।
ଏପଟେ ଶିକ୍ଷାବିତ/ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଲିଲ ଖାଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ । ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯଦି ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଂଶୋଧିତ ବହି ଯୋଗଇ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କିଭଳି ପହଂଚିବ ସେନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କେବଳ ସଂଶୋଧିତ ବହି ଛାପିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିଭଳି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପହଂଚିବ ତାହା ନଜର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଏତେ ଭୁଲ ରହିଛି ଯେ, ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ପଡୁଛନ୍ତି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଯାହା ବି ବହିରେ ଭୁଲ ରହିଛି ସେନେଇ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହି ଆନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହି ଦେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ କିଛି ସଂଶୋଧିତ ବହି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍କୁଲ ବହି ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ: ପୂର୍ବତନ SCERT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ 3 ସସପେଣ୍ଡ, 6 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ: ମୋହନ ମାଝୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ତ୍ରୁଟି: ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ ଭୁଲ୍, ମାନିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର