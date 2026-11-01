କାଲି 'ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା'ରେ ପରିଣତ ହେବ ଗଭୀର ଅବପାତ; ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, IMD ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି
Odisha Weather Update 3 ନଭେମ୍ବର ଭୋର ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
Published : November 1, 2026 at 7:11 AM IST
Odisha Rain
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ । 3 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଅବପାତର ସ୍ଥିତି:
ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ (Depression) ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 22 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି । ଗତକାଲି, ଅର୍ଥାତ୍ 31 ଅକ୍ଟୋବର ରାତି 11.30 ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ସେହି ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଚେନ୍ନାଇଠାରୁ ପ୍ରାୟ 830 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ, ବିଶାଖାପାଟଣା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ 880 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ, ମଛଲିପାଟନମ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ 900 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ଏବଂ ଓଙ୍ଗୋଲ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ 950 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ।
The Depression over Southeast Bay of Bengal moved west-northwestwards with speed of 22 kmph during past 6 hours and lay centered at 2330 hours IST of yesterday, the 31st October, 2026 over the same region, near Latitude 10.9°N and Longitude 87.5°E, about 830 km east-southeast of Chennai (Chennai), 880 km south-southeast of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh) and 900 km southeast of Machilipatnam (Andhra Pradesh) and 950 km east-southeast of Ongole (Andhra Pradesh). It is very likely to move west-northwestwards and intensify into a deep depression over Southwest & adjoining Southeast Bay of Bengal by noon of today, into a Cyclonic Storm over Southwest & adjoining Westcentral Bay of Bengal by midnight of 1st November and into a Severe Cyclonic Storm over Westcentral Bay of Bengal on 2nd November. It is very likely to reach over westcentral Bay of Bengal near south Andhra Pradesh coast by early hours of 3rd November and cross south Andhra Pradesh coast as a Severe Cyclonic Storm with wind speed of 100 to 110 kmph gusting 120kmph between Nellore and Narsapur by morning of 3rd November 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 31, 2026
କାଲି ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା:
ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ 'ଗଭୀର ଅବପାତ' (Deep Depression)ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ 'ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼' (Cyclonic Storm)ର ରୂପ ନେବ । ଆସନ୍ତାକାଲି (2 ନଭେମ୍ବର)ରେ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ 'ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' (Severe Cyclonic Storm)ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି ।
3 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା:
ଏହା 3 ନଭେମ୍ବର ଭୋର ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେହିଦିନ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ନେଲୋର ଏବଂ ନରସାପୁର ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହି ସମୟରେ ଏହା ଏକ 'ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' ରୂପରେ ରହିବ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 ରୁ 110 କିଲୋମିଟର (ଝଟକା ସହ 120 କିଲୋମିଟର) ରହିପାରେ ।
ଆଜି ପାଇଁ ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଜି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋରଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ:
ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ । ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଖୋରଧା, ପୁରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Rain Alert: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା !
ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ; ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ଆଲର୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର