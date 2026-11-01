ETV Bharat / state

କାଲି 'ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା'ରେ ପରିଣତ ହେବ ଗଭୀର ଅବପାତ; ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, IMD ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି

Odisha Weather Update 3 ନଭେମ୍ବର ଭୋର ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

Odisha Weather
ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ଖବର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2026 at 7:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Rain

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ । 3 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

ଅବପାତର ସ୍ଥିତି:

ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ (Depression) ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 22 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି । ଗତକାଲି, ଅର୍ଥାତ୍ 31 ଅକ୍ଟୋବର ରାତି 11.30 ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ସେହି ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଚେନ୍ନାଇଠାରୁ ପ୍ରାୟ 830 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ, ବିଶାଖାପାଟଣା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ 880 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ, ମଛଲିପାଟନମ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ 900 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ଏବଂ ଓଙ୍ଗୋଲ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଠାରୁ 950 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ।

କାଲି ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା:

ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ 'ଗଭୀର ଅବପାତ' (Deep Depression)ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ 'ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼' (Cyclonic Storm)ର ରୂପ ନେବ । ଆସନ୍ତାକାଲି (2 ନଭେମ୍ବର)ରେ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ 'ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' (Severe Cyclonic Storm)ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି ।

3 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା:

ଏହା 3 ନଭେମ୍ବର ଭୋର ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେହିଦିନ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ନେଲୋର ଏବଂ ନରସାପୁର ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହି ସମୟରେ ଏହା ଏକ 'ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା' ରୂପରେ ରହିବ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 ରୁ 110 କିଲୋମିଟର (ଝଟକା ସହ 120 କିଲୋମିଟର) ରହିପାରେ ।

ଆଜି ପାଇଁ ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

ଆଜି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋରଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ:

ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ । ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଖୋରଧା, ପୁରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

Rain Alert: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା !

ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ; ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ଆଲର୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RAIN IN ODISHA
LOW PRESSURE CYCLONE
ଓଡିଶା ବାତ୍ୟା
ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା
ଓଡିଶା ପାଣିପାଗ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.