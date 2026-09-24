ETV Bharat / state

IMD Alert: ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଧୁମ ବର୍ଷୁଛି, ଆହୁରି 2 ଦିନ ଛେଚିବ

ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା । 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Odisha Weather update
ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କଳିଙ୍ଗ ପାଟନମରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 7 କିମି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଗଭୀର ଅବପାତ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭୀର ଅବପାତଟି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ରାୟଗଡାଠୁ 80 କିମି ଦୂରରେ...

ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭୀର ଅବପାତଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି । ଏହା ରାୟଗଡ଼ାର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ ୮୦ କିମି, କୋରାପୁଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗଠୁ ପ୍ରାୟ ୯୦ କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ଛତିଶଗଡର ଜଗଦଲପୁର ଠାରୁ ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ ୧୭୦ କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା କରିବା ସହ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 'ଅବପାତ' (Depression)ରେ ପରିଣତ ହେବା ସହ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା (ETV Bharat Odisha)

ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷିବ, ପବନ କମିବ:

ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ 3 ଜିଲ୍ଲା ଯଥା-ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ୍ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ରେଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବେଗ କମ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି । ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।

ସେହିପରି 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଉଛି-

  1. ମାଲକାନଗିରି
  2. ଗଜପତି
  3. ଗଞ୍ଜାମ
  4. ରାୟଗଡା
  5. କନ୍ଧମାଳ
  6. ବଲାଙ୍ଗୀର
  7. ନୂଆପଡ଼ା

ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ।ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଉପକୂଳ,ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।

ସିମିଳିଗୁଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା:

ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 193.9 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17ଟି ସ୍ଥାନରେ 100 ମିଲିମିଟର ଉପରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

2 ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା:

ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର । ତେଣୁ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ( 24 ଓ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ; ୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୫ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ପଠାଇଲେ ସରକାର

Deep Depression Impact : ବୁଡିଲା ପୋଲ, ଉପୁଡିଲା ଗଛ, ଯାତାୟତ ଠପ୍‌

ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ଗଭୀର ଅବପାତ, କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

DEEP DEPRESSION UPDATE
IMD ODISHA RAIN
ଗଭୀର ଅବପାତ ଅପଡେଟ
ଓଡିଶା ପାଣିପାଗ ବର୍ଷା
ODISHA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.