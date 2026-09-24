IMD Alert: ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଧୁମ ବର୍ଷୁଛି, ଆହୁରି 2 ଦିନ ଛେଚିବ
ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା । 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : September 24, 2026 at 4:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କଳିଙ୍ଗ ପାଟନମରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 7 କିମି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଗଭୀର ଅବପାତ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭୀର ଅବପାତଟି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ରାୟଗଡାଠୁ 80 କିମି ଦୂରରେ...
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭୀର ଅବପାତଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି । ଏହା ରାୟଗଡ଼ାର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ ୮୦ କିମି, କୋରାପୁଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗଠୁ ପ୍ରାୟ ୯୦ କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ଛତିଶଗଡର ଜଗଦଲପୁର ଠାରୁ ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ ୧୭୦ କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା କରିବା ସହ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 'ଅବପାତ' (Depression)ରେ ପରିଣତ ହେବା ସହ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷିବ, ପବନ କମିବ:
ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ 3 ଜିଲ୍ଲା ଯଥା-ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ୍ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ରେଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବେଗ କମ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି । ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।
Warning for Odisha.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 24, 2026
Day-1 : Extremely Heavy Rainfall.
Day-1 & Day-2 : Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall. Day-1 to Day-3 : Isolated Heavy Rainfall, Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
Day-4 to Day-7 : No Warning.#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/GAboWc3Tp0
ସେହିପରି 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଉଛି-
- ମାଲକାନଗିରି
- ଗଜପତି
- ଗଞ୍ଜାମ
- ରାୟଗଡା
- କନ୍ଧମାଳ
- ବଲାଙ୍ଗୀର
- ନୂଆପଡ଼ା
ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ।ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଉପକୂଳ,ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।
Current Synoptic Situation #Odisha #lowpressure pic.twitter.com/5OKBETR5D2— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 24, 2026
ସିମିଳିଗୁଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା:
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 193.9 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17ଟି ସ୍ଥାନରେ 100 ମିଲିମିଟର ଉପରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
Fishermen Warning #Fishermen #Warning pic.twitter.com/Bujg59jfrr— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 24, 2026
2 ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା:
ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର । ତେଣୁ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ( 24 ଓ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ; ୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୫ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ପଠାଇଲେ ସରକାର
Deep Depression Impact : ବୁଡିଲା ପୋଲ, ଉପୁଡିଲା ଗଛ, ଯାତାୟତ ଠପ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର