IMD Alert: ଆଜି ରାତିରେ କଳିଙ୍ଗ ପାଟନମ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ଗଭୀର ଅବପାତ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ
ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ଗଭୀର ଅବପାତ । ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି 12 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି।ଆଜି ରାତିରେ ବିଶାଖାପାଟଣା-ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଳିଙ୍ଗପାଟନମରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ନେଇ ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
Published : September 23, 2026 at 1:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେଉଛି ଗଭୀର ଅବପାତ । ଆଜି(ବୁଧବାର) ରାତିରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଳିଙ୍ଗପାଟନମରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ 50 ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ।
The Deep Depression over Westcentral & adjoining Northwest Bay of Bengal, moved westwards with a speed of 12 kmph during past 06 hours, and lay centred at 0530 hrs IST of today, the 23rd September, 2026, over the same region near latitude 18.0°N and longitude 84.7°E, about 70 km… pic.twitter.com/GIKjomAyTi— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 23, 2026
ମାଡି ଆସୁଛି ଗଭୀର ଅବପାତ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ:
ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ 6 ଘଣ୍ଟାରେ 12 କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି । କଳିଙ୍ଗପାଟନମ(ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ)ରୁ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁରରୁ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ସେହିପରି ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ବିଶାଖାପାଟଣାର 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି । ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପୁରୀଠାରୁ 230 କିମି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ।
ଏହି ଗଭୀର ଅବପାତଟି ଆଜି ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗପାଟନମ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଆଜି ରାତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଗଭୀର ଅବପାତ ଅତିକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିସହ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ।
କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ:
ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । କୋରାପୁଟର ସିମିଳିଗୁଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ 230.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
କେଉଁଠି କେତେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ?
|କୋରାପୁଟ (ସିମିଳିଗୁଡା)
|230.2 ମିମି
|ଜୟପୁର (କୋରାପୁଟ)
|161.6 ମିମି
|ପଲାସା (ଆନ୍ଧ୍ର)
|141.4 ମିମି
|ବୋରିଗୁମ୍ମା (କୋରାପୁଟ)
|138.2ମିମି
|ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି (ନବରଙ୍ଗପୁର)
|138 ମିମି
|ସୋମପେଟା (ଶ୍ରୀକାକୁଲମ)
|134.6 ମିମି
|ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି (ନବରଙ୍ଗପୁର)
|128 ମିମି
|ବାଲେଶ୍ବର
|126.4 ମିମି
ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର:
ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର । ଗୋପାଳପୁର ଓ ପୁରୀରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର । ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଗତକାଲିଠାରୁ(ମଙ୍ଗଳବାର) ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ରେଡଫ୍ଲାର୍ଗ ଲଗାଯାଇଛି ।
ପାଣିପାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି#Odisha #lowpressure pic.twitter.com/UCTko6Rc7V— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 22, 2026
କେଉଁଠି ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ, କେଉଁଠି ଖସିଲା ପଥର:
ଗଭୀର ଅବପାତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ଗଞ୍ଜାମର ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଛଗୁଡିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଗଜପତି ମୋହନାରେ ପାହାଡରୁ ଏକ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖସି ରାସ୍ତାରେ ପଡିଛି ।
ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି:
ଆଜି ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା- କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା । ଏଠାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ 50 କିମିରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ସେହିପରି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା - ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ, ଖୋରଧା ଓ ପୁରୀ । ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।