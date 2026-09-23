ETV Bharat / state

IMD Alert: ଆଜି ରାତିରେ କଳିଙ୍ଗ ପାଟନମ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ଗଭୀର ଅବପାତ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ

ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ଗଭୀର ଅବପାତ । ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି 12 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି।ଆଜି ରାତିରେ ବିଶାଖାପାଟଣା-ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଳିଙ୍ଗପାଟନମରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ନେଇ ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

Deep Depression Cross Over Vishakhapatnam Gopalpur
ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେଉଛି ଗଭୀର ଅବପାତ । ଆଜି(ବୁଧବାର) ରାତିରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଳିଙ୍ଗପାଟନମରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ 50 ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ।

ମାଡି ଆସୁଛି ଗଭୀର ଅବପାତ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ:

ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ 6 ଘଣ୍ଟାରେ 12 କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି । କଳିଙ୍ଗପାଟନମ(ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ)ରୁ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁରରୁ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ସେହିପରି ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ବିଶାଖାପାଟଣାର 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି । ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପୁରୀଠାରୁ 230 କିମି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ।

Deep Depression Cross Over Vishakhapatnam Gopalpur
ପାଣିପାଗ (IMD)

ଏହି ଗଭୀର ଅବପାତଟି ଆଜି ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗପାଟନମ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଆଜି ରାତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଗଭୀର ଅବପାତ ଅତିକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଥିସହ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ।

Deep Depression Cross Over Vishakhapatnam Gopalpur
ପାଣିପାଗ (IMD)

କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ:

ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । କୋରାପୁଟର ସିମିଳିଗୁଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ 230.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

କେଉଁଠି କେତେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ?

କୋରାପୁଟ (ସିମିଳିଗୁଡା)230.2 ମିମି
ଜୟପୁର (କୋରାପୁଟ)161.6 ମିମି
ପଲାସା (ଆନ୍ଧ୍ର)141.4 ମିମି
ବୋରିଗୁମ୍ମା (କୋରାପୁଟ)138.2ମିମି
ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି (ନବରଙ୍ଗପୁର)138 ମିମି
ସୋମପେଟା (ଶ୍ରୀକାକୁଲମ)134.6 ମିମି
ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି (ନବରଙ୍ଗପୁର)128 ମିମି
ବାଲେଶ୍ବର126.4 ମିମି

ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର:

ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର । ଗୋପାଳପୁର ଓ ପୁରୀରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର । ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଗତକାଲିଠାରୁ(ମଙ୍ଗଳବାର) ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ରେଡଫ୍ଲାର୍ଗ ଲଗାଯାଇଛି ।

କେଉଁଠି ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ, କେଉଁଠି ଖସିଲା ପଥର:

ଗଭୀର ଅବପାତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ଗଞ୍ଜାମର ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍‌ ପହଞ୍ଚି ଗଛଗୁଡିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଗଜପତି ମୋହନାରେ ପାହାଡରୁ ଏକ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖସି ରାସ୍ତାରେ ପଡିଛି ।

ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି:

ଆଜି ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା- କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା । ଏଠାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ 50 କିମିରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

ସେହିପରି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା - ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ, ଖୋରଧା ଓ ପୁରୀ । ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ଅବପାତ; ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

TAGGED:

KALINGAPATNAM LANDFALL
ଗଭୀର ଅବପାତ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ
ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା
ODISHA CYCLONE UPDATE
DEEP DEPRESSION ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.