ETV Bharat / state

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାୟଗଡା; ରେଳ ଧାରଣାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ପାହାଡରୁ ଧସିଲା ପଥର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୩୬.୩୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ

deep-depression-
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାୟଗଡା; ଗଛ ପଡି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ରେଳ ଧାରଣାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 9:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାୟଗଡା: ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ହୋଇଛି । ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶେଷଖାଲ ଥାନା ନିକଟରେ ରାୟଗଡ଼ା-ବିଜୟନଗରମ୍ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ରେଳ ଚଳା ଚଳ କିଛିକାଂଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ-

ରାୟଗଡ଼ା-ବିଜୟନଗରମ୍ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡିବା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଗଛଟି ଟ୍ରକ ଉପରେ ପଡିବାରୁ ଟ୍ରକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଖବରପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଛକୁ କାଟି ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ପରେ ଯାତାୟାତ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ।

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାୟଗଡା; ଗଛ ପଡି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ରେଳ ଧାରଣାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ (ETV Bharat Odisha)

କେ-ଆର୍ ରେଳପଥରେ ଭୂସ୍ଖଳନ-

ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ଏଭଳିକି ଆଜି ରେଳ ଚଳା ଚଳ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ଲେଲ୍ଲିଗୁମା ଓ ରାଉଳି ଷ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଟନଲ୍ ନଂମ୍ବର ୩ ନିକଟରେ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଛି । ଫଳରେ କୋରାପୁଟ-ରାୟଗଡ଼ା (କେଆର୍) ରେଳପଥ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଏହି ରେଳପଥରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦.୩୦ ସମୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା । ଏହାପରେ ରାୟଗଡା ଠାରୁ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରେଳ ଧାରଣାରୁ ମାଟି ହଟାଇଥିଲେ । ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ମାଟିକୁ ହଟାଇବା ପରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୨ ଟା ସମୟରେ ରେଳ ଧାରଣା ସଫା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ରେଳପଥ ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଲେଲିଗୁମା, ରାଉଳି, ସିଙ୍ଗାରାମ, ଭାଲୁମସ୍କା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଟ୍ରାକ ଉପରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ରହିଛି ବୋଲି ଡିଆରଏମ ଅମିତାଭ୍ ସିଂଘଲ କହିଛନ୍ତି ।

ମୁନିଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା-

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ରାତି ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଭୋର ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କଳିଙ୍ଗପାଟଣା ଠାରୁ ୫୦ କିମି ପଶ୍ଚିମରେ ଏହି ଗଭୀର ଅବପାତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୫ ରୁ ୬୫ କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଏହା ୭୫ କିମି ଛୁଇଁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଲାଗିରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ (ସକାଳ ୮.୩୦ ସୁଦ୍ଧା) ହାରାହାରି ୩୬.୩୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ୫୫.୩ ମିମି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଶୀପୁରରେ ୪୯ ମିମି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ୪୬.୪ ମିମି, ରାମନାଗୁଡ଼ାରେ ୪୦.୨ ମିମି, ପଦ୍ମପୁରରେ ୩୩.୨ ମିମି ଏବଂ ଗୁଣପୁରରେ ୩୩ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି-

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଯେ ସମସ୍ତ ନଦୀ ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଗୁଣପୁର ଠାରେ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୧.୯୫ ମିଟର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୮୪ ମିଟର । ସେହିପରି ଗୁଡାରିଠାରେ ଏହି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୧୧୪.୬୫ ମିଟର ଓ କୁଟ୍ରାଗଡ଼ ଠାରେ ୨୫୮.୩୬ ମିଟର ରହିଛି । ଜାଗାଗୁଡ଼ା ଠାରେ ନାଗାବଳୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୧୫୩.୪୬ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଝଞ୍ଜାବତୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୧୧୬.୬୨ ମିଟର ରହିଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁଣପୁର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ସିଡବ୍ଲୁସି ଗେଜ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରେ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି ।

କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର-

ବଡ଼ନାଳ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ନିରାପଦ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ଡ୍ୟାମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ୧୭୬ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ୧୭୫.୦୭ ମିଟର ରହିଛି । ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡ୍ୟାମର କୌଣସି ୮ଟି ଯାକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ । ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ନଦୀକୂଳିଆ ତଥା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୂଲକର୍ଣୀ କହିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ମୁନିସିପାଲଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିନି ନମ୍ବର ଓ୍ବାଡର ମୋହନ ଜାକାକାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଯଦିଓ ପବନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି ।" ସେହିପରି ବେହେରାଗୁଡାର ବନ୍ଧୁ ମେଲେକାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏପରିକି ଜମି କାମରେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନାହିଁ ।"

ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିଲା ବଡ଼ ପଥର, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ-

ଏପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଗୁଡାରି ବ୍ଲକର ମଧୁବନ ଗ୍ରାମପଂଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁକୁଡୁବାଜୁ ନିକଟରେ ପାହାଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡିଛି । ବଡ଼ ପଥର ଖସି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଜାମ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଗୁଡାରିରୁ ବଡ଼ କତିଲି, ସାନ କତିଲି, ବଣ୍ଡିଲି, ତାଡିଲଟା, ହିରିକବାଡ଼ି ଓ ସୁକୁଡୁବାଜୁକୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏହି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ପଥର ଖସି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାରୁ ପଥର ହଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଜେସିବି ନେଇ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଏନେଇ ଗୁଡାରି ବିଡ଼ିଓ ଶୁଚିସ୍ମିତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମପଂଚାୟତର ପଂଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବର୍ଷାରେ ଫୁଲିଲା ହରଭାଙ୍ଗୀ ନଦୀ; ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ପାରିଲେନି, 5କିମି ପାହାଡ଼ ଚଢି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବଖାଣିଲେ ଘର ଛାଡିବାର ଦୁଃଖ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା

TAGGED:

ରାୟଗଡା ରେଳ ଧାରଣା ଭୂସ୍ଖଳନ
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା
SOUTHERN ODISHA WATERLOGGING
LANDSLIDES TRANSPORT DISRUPTION
RAYAGADA HEAVY RAIN LANDSLIDE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.