Rain Alert: ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ନୂଆପଡା଼କୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ।
Published : September 25, 2026 at 7:56 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗଭୀର ଅବପାତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ରାତି ତମାମ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଆଜି ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଝଟକା ପବନ ବହୁଛି ।
'ଗଭୀର ଅବପାତ' ସ୍ଥିତି:
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଥିବା 'ଗଭୀର ଅବପାତ' (Deep Depression) ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି । ଗତକାଲି (24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ରାତି 11.30 ସମୟରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଭବାନୀପାଟଣା (ଓଡ଼ିଶା)ରୁ ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟ 60 କିମି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ (ଓଡ଼ିଶା)ରୁ ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 90 କିମି, କାଙ୍କେର (ଛତିଶଗଡ଼)ରୁ ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ 140 କିମି ଏବଂ ରାୟପୁର (ଛତିଶଗଡ଼)ରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରେ 200 କିମି ଦୂରରେ ରହିଥିଲା ।
The Deep Depression over south Odisha & adjoining north coastal Andhra Pradesh, moved north-northwestwards with a speed of 12 kmph during past 06 hours and lay centered at 2330 hrs IST of yesterday, 24th September 2026 over south Odisha & adjoining south Chhattisgarh, near… pic.twitter.com/ifM6IndJY9— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 24, 2026
ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି ଜାରି ରଖିବା ସହ ଆଗାମୀ 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ 'ଅବପାତ' (Depression)ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି ଜାରି ରଖିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଶାଖାପାଟଣା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ରାୟପୁର ସ୍ଥିତ ଡପଲର୍ ୱେଦର୍ ରାଡାର୍ (Doppler Weather Radars) ଦ୍ୱାରା ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
ଆଜି ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଅଧିକ ରହିବ । ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାସହ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି IMD ।
ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶେଷକରି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ । ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜାଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଶନିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିପାରେ । ବରଗଡ଼ ଏବଂ ନୂଆପଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ରବିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।