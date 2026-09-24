ETV Bharat / state

ବର୍ଷାରେ ଫୁଲିଲା ହରଭାଙ୍ଗୀ ନଦୀ; ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ପାରିଲେନି, 5କିମି ପାହାଡ଼ ଚଢି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବଖାଣିଲେ ଘର ଛାଡିବାର ଦୁଃଖ

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୨୬୪ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

shelter home
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା; ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଲୋକେ, ଗଛ ପଡି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 5:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଜପତି: ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ତିନିଦିନ ଧରି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିବା ଆଶଙ୍କା କରି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାୟ 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 139ଟି ସ୍ଥାନ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ 249ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହରଭାଙ୍ଗୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ରସୋଣିଗଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ । ପରେ 5 କିମି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଉଦ୍ଧାର କଲା ODRAF ଟିମ୍ । ଏପଟେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁମ୍ମାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣିଗଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ରସୋଣିଗଣ୍ଡା ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ହରଭାଙ୍ଗୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ପାଣିଗଣ୍ଡା-ରସୋଣିଗଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇବା ପରେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀର ପ୍ରଖର ଜଳସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ପରେ ଗାଁର ୩୧ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲା, ମହିଳା ଓ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ୫ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା; ପାହାଡ଼ ଚଢି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

ରସୋଣିଗଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ନରସିଂହ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ନଦୀର ପାଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ଗାଁରୁ ବାହାରିବାର ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା । ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ସହ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।” ମହେଶ୍ୱର ବଡ଼ରୋଇତ କହିଛନ୍ତି, “ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର ହେବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ । ଶେଷରେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ସହ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।”

ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସମସ୍ତ ୩୧ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବାମଦେଇପଦା ସ୍କୁଲରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ନାହିଁ । ତେବେ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି ଏଥର ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।


ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା, ଗୁମ୍ମା ଓ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଭୂସ୍ଖଳନର ନଜିର ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୧୩୯ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବିପଦପ୍ରବଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇ ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

shelter home
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକେ (ETV Bharat Odisha)


ସେହିପରି କାଶୀନଗର ବ୍ଲକରେ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଅବବାହିକା ଥିବାରୁ ନଦୀତଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ସାରା, ବାଡ଼ିଗାଁ ଓ ପାଲସିଂ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତାମୂଳକ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଇଁପୁର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମ୍ମାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡି ପଡିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ତାର ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଡୁମ୍ବାଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଣ୍ଡିସିଂ ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଏକ ବିଶାଳ କରଞ୍ଜ ଗଛ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାତାୟାତ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା।

ସେହିପରି ବୃଷଭ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁରବୁଡ଼ି ଏବଂ ତୁମୁଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବୁରୁସିଂ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ତାର ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହେବା ସହ ଦେଖାଦେଇଛି।

shelter home
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକେ (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଗୁମ୍ମା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ଓ ରାସ୍ତାରୁ ଗଛ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ରାସ୍ତା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ।

“ବାତ୍ୟା ନା ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ । ପାହାଡିଆ ଅଂଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବାର ଭୟ ଅଧିକ ଥାଏ । ପୁଣି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ବଂଶଧାରାର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଆମେ କ୍ଷତି ସହିଛୁ। ଧନସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛୁ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଘର ଛାଡି ଯିବାକୁ ଇଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛୁ," ବୋଲି କୁହନ୍ତି କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡବା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଲସିଂ ଗାଁର ଲୁଲି ବେହେରା । ଭାରି ବର୍ଷା ଓ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ସହ ଗାଁରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖିଛି।


ପାଲସିଂର ରାମ ବେହେରା ଓ ମୁଟାକି ଗୌରୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ । ଘର ଓ ଜୀବିକାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅତିବର୍ଷା ଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ତରକୁ ନେଇ ମନରୁ ଭୟ ଯାଇନାହିଁ । ତଥାପି ନିଜ ଜୀବନ ଓ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହିଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ପାଲଟିଛି ।

shelter home
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି (ETV Bharat Odisha)


ଆଦର୍ଶ ନଗରର ବାଡ଼ିଗାଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଜିତୁ ହିମିରିକାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ଗାଁରେ ଅନେକଥର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

shelter home
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି (ETV Bharat Odisha)


“ନଦୀର ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଆମ ଚାଷଜମି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଜୀବନହାନିର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହେ। ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ଖବର ମିଳିଲେ ଆମ ମନରେ ଭୟ ରହେ। ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଗତ ରାତିରେ ବିଜୁଳି ନଥିଲା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିତୁ ।

shelter home
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ; ୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୫ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ପଠାଇଲେ ସରକାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

TAGGED:

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଭୂସ୍ଖଳନ
ଗଜପତି ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
HEAVY RAIN TRIGGERS LANDSLIDE
ROAD BLOCKADE SHELTER HOUSE
GAJAPATI RELIEF CAMP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.