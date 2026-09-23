ଗଜପତିରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବ: ଭାଙ୍ଗିଲା 5 ଘର, 3,170 ଜଣଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର । ମୋଟ ୩୧୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : September 23, 2026 at 3:02 PM IST
ଗଜପତି: ଆଜି(ବୁଧବାର) ରାତିରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଗଭୀର ଅବପାତ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଦୟଗିରିରେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖସି ପଡିଥିଲା । ସେପଟେ ଆର ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ତିଳି ଗାଁରେ 5ଟି କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି । ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ୩,୧୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗଜପତିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୬୩୩.୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ମୋହନା ଓ ଆର ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକରେ ୧୦୦ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ।
70 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ସେହିପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ମୋଟ ୩,୧୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ୭୦ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଭାଙ୍ଗିଛି ଘର, ଆର ଉଦୟଗିରିରେ ଛୋଟ ଭୂସ୍କଳନ:
‘ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ପି.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଡି. (PWD) ଏବଂ ଆର.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଡି. (RWD)ର ଜେସିବି (JCB) ଏବଂ ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ସକାଳେ ଆର ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ଭତରେ ରାସ୍ତା ସଫା କରାଯାଇ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆର ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ତିଳି ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ତେବେ ଯଦିଓ ସେହି ଘରେ କେହି ରହୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଓ ପାଲ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି । - ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ
ବର୍ଷା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଓଡ୍ରାଫ୍ର ମୋଟ ୩୫ ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ୩ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଆର ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି କାଶୀନଗର ସ୍ଥିତ ବଂଶଧାରା ନିଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆଜି ସକାଳେ ୫୩.୮ ମିଟର ଥିଲା, ଯାହାକି ବିପଦ ସଙ୍କେତ (୫୪.୧ ମିଟର) ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି । ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪ରୁ ୫ ମିଟରର ଅତିରିକ୍ତ ବଫର୍ ରହିଥିବାରୁ ବନ୍ୟାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଯଦିଓ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି ତେଣୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବନାହିଁ । ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁଣି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି