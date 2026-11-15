ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ: 17ରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା, 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
Odisha Cyclone Alert: ନଭେମ୍ବର 19 ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓ 20 ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
Published : November 15, 2026 at 11:07 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାତ୍ୟା ଭୟ । ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ନେଇଛି ଆଜି(ରବିବାର) ଅବପାତ ରୂପ ନେଇଛି । ଯାହାକି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 16ରେ ବାତ୍ୟା ଓ 17ରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନଭେମ୍ବର 18ରୁ 20 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
National Bulletin No.01 based on 0530 hrs IST of 15th November, 2026: Depression over Southeast & adjoining Southwest Bay of Bengal. Yesterday’s Well Marked Low Pressure Area over Southeast Bay of Bengal moved north-northwestwards, intensified into a Depression and lay centered at 0530 hours IST of today, the 15th November, 2026 over Southeast & adjoining Southwest Bay of Bengal, near Latitude 9.0°N and Longitude 86.9°E, about 700km west-southwest of Port Blair (Andaman Island), 860 km east-southeast of Chennai (Tamil Nadu), 1040 km south-southeast of Visakhapatnam (Andhra Pradesh) and 1160 km south-southeast of Gopalpur (Odisha). It is very likely to continue to move north-northwestwards, intensify further into a Cyclonic Storm over the central parts of south & adjoining westcentral Bay of Bengal on 16th November and into a Severe Cyclonic Storm over westcentral Bay of Bengal on 17th November, 2026. @moesgoi @ndmaindia @DDNewslive— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 15, 2026
17ରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ:
ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେବା ପରେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ୧୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Current Synoptic Situation #Odisha #Depression https://t.co/pbMVkvQ5W3— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 15, 2026
75 ରୁ 85 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ:
ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଏହାର ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 75ରୁ 85 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଝଟକା ପବନ 95 କିଲୋମିଟର ରହିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆକଳନ ରହିଛି । ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 85 ରୁ 95 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଝଟକା ପବନ 105 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ।
18ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା:
ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ 18ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (7 ରୁ 11ସେମି) , 19 ଏବଂ 20ରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (12 ରୁ 20ସେମି) ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ,ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିବ, କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
କେଉଁଠୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ?
- ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 700 କିଲୋମିଟର ( ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଠାରୁ)
- ଚେନ୍ନାଇ ଠାରୁ 860 କିଲୋମିଟର ( ପୂର୍ବ- ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଠାରୁ)
- ବିଶାଖାପାଟଣା ଠାରୁ 1040 କିଲୋମିଟର ( ଦକ୍ଷିଣ- ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ)
- ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 1160 କିଲୋମିଟର (ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ)
ନଭେମ୍ବର 19 ଚେତାବନୀ:
ନଭେମ୍ବର 19 ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ । ବାକି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ନଭେମ୍ବର 20 ଚେତାବନୀ:
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେ ଗୁଡିକ ହେଲା କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ,ନୟାଗଡ, ଖୋରଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର । ବାକି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ! ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର