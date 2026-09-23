ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ଗଭୀର ଅବପାତ; ଆନ୍ଧ୍ରର ୨୮ ବୋଟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ, ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସୁରକ୍ଷିତ
ଆଜି ରାତିରେ ବିଶାଖାପାଟଣା-ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଳିଙ୍ଗପାଟନମରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ନେଇ IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : September 23, 2026 at 5:15 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ୨୮ଟି ବୋଟ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି । ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବନ୍ଦରର ପୋତାଶ୍ରୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି ।
ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ରତୀ ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣିପାଗ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ୨୮ଟି ବୋଟରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଥିଲେ ।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ବୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ପୋତାଶ୍ରୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବୋଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ସହ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହୁଥିବାରୁ କିଛି ବୋଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦର ଭିତରକୁ ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରରେ ଅଟକିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି ।
ସମୁଦ୍ରରେ ପବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଲହଡ଼ିର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଛୋଟ ମାଛଧରା ବୋଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ପୋତାଶ୍ରୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- IMD Alert: ଆଜି ରାତିରେ କଳିଙ୍ଗ ପାଟନମ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ଗଭୀର ଅବପାତ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର