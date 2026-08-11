ଅନନ୍ତପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଠାବ
ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : August 11, 2026 at 7:30 AM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଅନନ୍ତପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଠାବ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳ DFO ଙ୍କ ତଦନ୍ତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ମହାବିରୋଡ ରେଞ୍ଜ ଅନନ୍ତପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଟମ୍ପେଇ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଠାବ କରିଛି ବନବିଭାଗ। ହାତୀଟିର କେବଳ କଙ୍କାଳ ଗୁଡିକ ଥିବାବେଳେ ହାତୀଟି ମାଇ କି ଦନ୍ତା ଜଣାପଡିନାହିଁ। ହାତୀଟିର ବୟସ ପ୍ରାୟ ୫ ରୁ ୭ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ଅନନ୍ତପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀର କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର
ତେବେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଲଳିତ ମୋହନ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୨୫ ଦିନ ହେବ ହାତୀ ମରିଥିବା ବନବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରୁଛି । ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବ୍ୟବଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି DFO କହିଛନ୍ତି।
ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଲଳିତ ମୋହନ କହିଛନ୍ତି ‘‘ବନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରବିବାର ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଠାବ କରିଥିଲେ । ବନବିଭାଗ ଏବେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବ୍ୟବଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡିବ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡୁଛି । ଏଠାରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକାରୀର ଶିକାରରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ । ହାତୀଟିର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ବ୍ୟବଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ’’ ।
ଓଡିଶାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ
ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ବିଧାନସଭାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ମରିଛନ୍ତି ୧୧୪ ହାତୀ । ସର୍ବାଧିକ ୪୨ଟି ହାତୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ୨୯ ଗୋଟି ହାତୀ ମରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଶିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୬ଟି ହାତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ପାଇଁ ୩ଟି ହାତୀ ଓ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ଟି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ୧୭ ଗୋଟି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ପଡ଼ି, ନଦୀ ନାଳରେ ପଡ଼ି, ନିଜ ଭିତରେ କଳହ ହୋଇ ୧୩ ଗୋଟି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଅପ୍ରାକୃତିକ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ୯୩ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଏଭଳି ଉଦ୍ବେଗ ଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବନ ଅଧିକାରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କୁନି ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ