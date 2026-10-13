AI ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟାଓ୍ୱାର ନଜରରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ; 18 ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ସଂଯୋଗ, ମିଳୁଛି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡାଟା
ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯାଦୁ । ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଓ ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସଂଯୁକ୍ତ । ଦିନ ଓ ରାତିରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 13, 2026 at 9:55 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧି, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦର ଦିନରାତି ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଆଧାରିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ e-Eye® ଏଆଇ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟାୱାର ସହିତ ୧୮ଟି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ (Real-time) ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୈନିକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଏଆଇ ଟାୱାର ସହିତ ୫ଟି କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ୱାୟାରଲେସ୍ ମେଶ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ (Wireless Mesh Networking) ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଚଳିତ ମାସରୁ ୧୮ଟି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସିଧାସଳଖ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚୁଛି । ଏନେଇ ଆଜି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
୭୦ ବର୍ଗ କିମି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏଆଇ ଟାୱାରର ନଜର-
DFO କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଚୌରାଶିମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପିତ ଏଆଇ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟାୱାର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏହାର ନିରୀକ୍ଷଣ ପରିସର ପ୍ରାୟ ୫–୬ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ ୭୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରୁଛି । ଏଥିରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଓ ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଦିନ ଓ ରାତିରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧି, ମଣିଷ ଓ ଯାନବାହନର ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଉପରେ ନିରବିଛିନ୍ନ ନଜର ରଖାଯାଇପାରୁଛି ।
କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହାୟତାରେ ଏହି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଗୟଳ, କଲରାପତରିଆ ବାଘ, ସମ୍ବର, ଚିତ୍ରା ହରିଣ, ଭାଲୁ, ନୀଳଗାଈ ଆଦି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଓ ଖାଲି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସହଜ କରୁଛି । ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି DFO ।
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଉପକାରିତା-
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧି, ବାସସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନିୟମିତ ଚଳପ୍ରଚଳ ପଥର ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ହେବା ସହ, ସନ୍ଦେହଜନକ ମାନବ ଗତିବିଧିରେ ନଜର, ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶରେ ରୋକ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚିହ୍ନଟ, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ପାଇ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରୁଛି ।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପରିଚାଳନା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ-
ଏଆଇ ଟାୱାର ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ର ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଓ ବାସସ୍ଥଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାରମ୍ପରିକ ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପାଦଚଲା ପାଟ୍ରୋଲିଂର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି DFO l
ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୯୦,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପାଦଚଲା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଏଆଇ-ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ପ୍ରତି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ; ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ଜୀବିକାର ନୂଆ ବାଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର